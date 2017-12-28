Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlığı - Büyük Britanya Saint Kitts ve Nevis Yüksek Komiseriyle röportaj

Eylül 2017 sonundan itibaren program, Saint Kitts ve Nevis çifte vatandaşlığını elde etmek için üçüncü bir yol öneriyor: Kasırga Kurtarma Fonu'na (HRF) katkı.

Bu fona katkıda bulunmak, dört kişiye kadar bir ailenin St. Kitts ve Nevis pasaportlarını yalnızca 150.000 dolara almasını sağlıyor. Yatırımcı ve ailesi güvenilirlik açısından detaylıca kontrol ediliyor ve bunun ardından fona, iadesi mümkün olmayan bir maddi katılımda bulunuyor. Başvuru, kişi başı 25.000 dolarlık ek bir ödeme ile ailenin diğer üyelerini de içerebiliyor.

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Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://immigrantinvest.com/ci...

Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı için bu seçenek 30 Mart 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Buna paralel olarak, yatırım yoluyla vatandaşlık Şeker Sektörü Çeşitlendirme Fonu'na (SIDF) katkı ve gayrimenkul yatırımları olmak üzere diğer iki geleneksel yolla da elde edilebiliyor.

Cannes'da yapılan Uluslararası Göç ve Lüks Gayrimenkul Fuarı'nda, Immigrant Invest geliştirme direktörü Elena Rudaya, Büyük Britanya Saint Kitts ve Nevis Yüksek Komiseri Dr. Kevin M. Isaac ile bir araya geldi ve programla ilgili birkaç konu üzerine görüştü.

1. Yatırımcılarımızın çoğu, Karayipler'deki yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına yoğun bir ilgi göstermektedir. Sizce, diğer programlar bağlamında, Saint Kitts ve Nevis'i özel yapan şey nedir?

Saint Kitts ve Nevis programının farkının ortada olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, programımıza odaklanmayı tercih ediyorum. Herkese hatırlatmak isterim ki, 1984'te yürürlüğe giren programımız kendi sınıfının en eskisidir.

Yıllar boyunca çok şey öğrendiğimizi ve buna bağlı olarak programımızı geliştirdiğimizi önemle belirtiyorum; ki bu da bu programı bir platin standardına getiriyor. Güvenilirlik doğrulaması büyük önem taşıyor. Güvenilir bir program ve değişen dünyaya adapte oluyor. Programımız yoğunlaştı. Güvenilirdir, bütünlüklü ve yüksek kaliteli bir program olarak ünlenmiştir.

Program, yüksek ahlaki değerlere sahip birinci sınıf yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor. Bu amaçla, her başvuru sahibinin geçmişini doğrulamak için titiz bir süreç yürütüyoruz.

Buna ek olarak, program, vatandaşlığın iptali mekanizması da dahil olmak üzere, hata kayıt sistemleri sunmakta.

Sonuç olarak, bu program, halkımızın sosyo-ekonomik koşullarını iyileştirmek ve ülkemiz ekonomisini daha da geliştirmek için bir araç. Bu nedenle, başvurularında başarılı olan kişileri sosyo-ekonomik gelişme ortaklarımız olarak görüyoruz.

2. Saint Kitts ve Nevis Hükümeti kısa süre önce programda değişiklikler yaptı ve yatırım gereksinimleri önemli ölçüde azaltıldı. Bu değişiklikler başvurularda artışa neden oldu, bunlar güvenilirliği doğrulama prosedürünün süresini etkiler mi?

Hükümetin yatırım için mevcut eşik gerekliliklerini Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlık Departmanı aracılığıyla azaltmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Yapılan, ülkemiz birkaç haftalık dönemde iki doğal felaket yaşadıktan sonra üçüncü bir seçeneğin geçici olarak sunulmasıdır.

Yeniden yapılanma için uluslararası yardıma erişim imkanlarımızın kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, bu kasırgaların sonuçlarıyla başa çıkma kabiliyetimizi yatırımlar vasıtasıyla Vatandaşlık Programı çerçevesinde bütünleştirerek artıracak bir fon yaratmaya karar verildi. Bu yolu seçenler gelecekte afet hazırlığını sağlamak ve iyileştirmek için ülkeye yardımcı olacaklar.

HRF fonuna katkıda bulunma seçeneği diğer iki seçeneğe göre daha ekonomik ve 30 Mart 2018 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Netleştirmek adına, güvenilirlik doğrulama sürecinin güvenilir ve derin olarak kaldığını vurgulamak isterim. Ek bir fonun kurulması ve işletilmesinin, departmanın güvenilirliğin doğrulanmasıyla ilgili çalışmalarının kalitesini hiçbir şekilde etkilemeyeceğine inanıyoruz.

3. Bu hususta bir takım sorular ortaya çıktığı için lütfen aşağıdaki noktaları açıklığa kavuşturun:

- Başvuru için son tarih nedir?

- 30 Mart katılım başvurusu için son tarih, dolayısıyla daha erken bir tarihte mi başvurmak gerekiyor?

- Güvenilirlik doğrulama ne kadar sürüyor?

Başvurular için son tarih 30 Mart 2018'dir ve durum incelemesi, Saint Kitts ve Nevis Vatandaşlık Programı kapsamında diğer seçeneklerle yatırım yapanlar için normalde gerekli olan süre kadar zamanda tamamlanacaktır. Bu, başarılı başvurulara üç ayda veya daha kısa bir sürede dönüş yapılacağı anlamına gelir. 60 gün içinde vatandaşlık almak isteyen başarılı adaylar için hızlandırılmış bir başvuru süreci de mevcuttur.

4. Yatırım yoluyla vatandaşlık almada, SIDF'den veya gayrimenkul satın alınmasından daha düşük bir eşik değeri olan üçüncü bir seçeneğin ortaya çıkmasına bağlı olarak, yatırımcının güvenilirlik doğrulaması sürecini başarıyla geçmesi için sahip olması gereken ek varlıkların sayısında önemli bir fark var mıdır?

Hükümet için yatırımcının programın tüm şartlarını yerine getirmesi önemlidir.

Bunlardan en önemlisi, yatırımcının ülkenin itibarını zedelememesi ve eylemlerinin Saint Kitts ve Nevis halkına zarar vermemesi gerekliliğidir. Dolayısıyla, yatırımcının kendisinin ve kendisine bağımlı aile üyelerinin masraflarını karşılayabilecek duruma sahip olması gerekmektedir. Potansiyel bir yatırımcı halkımız için yük haline gelmemelidir.

“Yatırımcının güvenilirlik doğrulamasından geçebilmesi için 500 bin dolar veya üzeri yatırım miktarina sahip olmasını öneriyoruz.

Bu da demek oluyor ki, siz:

İstikrarlı bir şekilde para kazanan ve tüm masraflarını karşılayabilecek güvenilir bir yatırımcısınız.

Adada yaşarken sosyal yardımlara ihtiyaç duymayacaksınız.. "

Elena Rudaya

Avukat ve Geliştirme Direktörü

Immigrant Invest

5. Programın gereksinimlerine istinaden, yatırımcı, herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığına dair geçerli bir sicil belgesi sunmalıdır. Eğer bu belgede, 10-20 yıl öncesine ait işlenmiş bir suç bulunuyorsa, suçun cezasının infaz edilmiş olması halinde, başvuru sahibinin programa katılma olasılığı var mıdır?

Programımız, sabıka kaydı olan herhangi bir kişiye kritik yaklaşmaktadır. Size, bir suç ister on yıl önce, ister dün işlenmiş olsun, yine de bir suç olduğunu söyleyebilirim.

6. Son zamanlarda, dijital para piyasası aktif olarak gelişmekte ve ana faaliyet konusu dijital para birimi olan birçok potansiyel yatırımcı bize yönelmektedir. Bu tür yatırımcılar hesaplarında dijital para birimiyle yapılan işlemlerle kazandıkları parayı gösterebilmektedirler, ancak vergi beyanatına sahip olmamaktadırlar.

Bu problem çok önemli ve günceldir. Saint Kitts ve Nevis, her geçen gün giderek artan bir şekilde çevrimiçi mekanizmaların kullanımıyla bağlantılı yeni iş alanlarının oluşturulduğunun farkında. Bununla birlikte, "Yatırım yoluyla St. Kitts ve Nevis'in Vatandaşlığı" programının başarısı için, başvuranın saygın olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu da, başvuranın kaynaklarının yasal yollarla elde edildiğini gösterebileceği anlamına geliyor.

Kripto para birimi (dijital para birimi) ile kaynakların kökenini izlemek çok zor. Mevcut sistemler, her zaman kripto para biriminin nasıl oluşturulduğunu göstermemekte. Bu nedenle, kripto para birimlerine sahip yatırımcılar kaynaklarının kökenini ve yasallığını gösterebilecek durumda olmamaktalar ve dolayısıyla, St. Kitts ve Nevis programı kapsamında vatandaşlık başvuruları başarılı olamamakta.

7. Bir yatırımcının dijital bir para birimi ile servet kazanması ve bu gelir üzerinden vergi ödemesi durumunda fonların meşruluğu kanıtlanmış oluyor mu? Yatırımcı programa katılımcı olabilir mi?

Dediğim gibi, dijital para biriminin kökenini veya hareketini izlemek kolay değildir. Bu parayı ülkenin vergi sistemine sokma kararının, meşruluğunun veya menşeinin kanıtı olduğuna emin değilim.

8. Birçok yatırımcı vergi mükellefiyetini değiştirmekle ilgileniyor. Yatırımcılar, St. Kitts ve Nevis'te bir vergi mükellefi statüsünü elde etme olasılığı hakkında soruyor. Böyle bir imkan var mı?

Bu konunun daha önce gündeme getirildiğini biliyorum ve hükümetin bu yönde çalıştığından eminim. Bununla birlikte, bu meselede müzakere / görüş durumunu bilmiyorum. Bu nedenle, daha kapsamlı bir istişare olmadan bu konuda konuşmak istemiyorum.

Yatırımcılar neden St Kitts ve Nevis pasaportunu tercih etsin?

Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı gerçekten de Karayipler'deki en iyi tekliflerden biri, şöyle ki:

1. Yatırımlar için en eski vatandaşlık edinim programlarından biri.

Programın işleyişi sırasında hem hükümet hem de acenteler, güvenilirlik doğrulamasının geçilmesi ve vatandaşlığın kazanılmasıyla ilgili olası tüm sorunları çözdü, ucu açık kriterler ve kurallar çıkarıldı.

2. Vizesiz 120'den fazla ülke

Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığına kavuştuğunuzda, Schengen ülkeleri, Birleşik Krallık, Brezilya ve Singapur dahil olmak üzere, vize kısıtlamaları olmaksızın 120'den fazla ülkeyi ziyaret edebileceksiniz.

3. Kayıt maliyetinin düşük olması

4.

Değişikliklerden sonra, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı, tüm ailesi adına vatandaşlık elde etmek isteyen adaylar için en erişilebilir vatandaşlıklardan biri haline geldi. Değişiklikler Mart 2018 sonuna kadar geçerli olacak.

Ana ödeme sadece güvenilirlik doğrulamasını geçtikten ve onay alındıktan sonra ödeneceğinden, paranız hakkında endişelenmeniz gerekmiyor.

4. "Yedek havaalanı"

Kitts ve Nevis pasaportuna sahip olarak, her zaman başka bir ülkede kalıcı olarak ikamet edilebilir. Aynı zamanda, ülkede yaşama zorunluluğunuz yok. Pasaport 10 yıllığına verilir. Gerekirse pasaportunuzu uzaktan kolayca değiştirebilirsiniz.

5. Bütün aile için uzaktan kayıt

Vatandaşlık elde etmek için Saint Kitts ve Nevis'e uçmanız gerekmeyecek. Tüm kayıtlar uzaktan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, eşler, 30 yaşın altındaki çocuklar ve ebeveynler için de vatandaşlık elde edilebilir.

Bu durumda, Saint Kitts ve Nevis'e kıyasla Antigua ve Barbuda pasaportlarının 20.000 dolar daha ucuza geldiği ortaya çıkıyor. Fakat Antigua ve Barbuda programı, yatırımcı üzerinde ilave sorumluluklar yüklüyor. Yatırımcının adadaki ilk 5 yılda en az 5 gün harcaması gerekirken, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığına geçmek yatırımcının ülkeyi ziyaret etmesini gerektirmiyor.

Ek bir örnek de pasaportun geçerlilik süresi:

● Saint Kitts ve Nevis - 10 yıl

● Antigua ve Barbuda - 5 yıl

Aileniz için pasaport maliyetinin bireysel bir hesaplamasını mı yapmak istiyorsunuz?

Maliyet hesaplama → https://immigrantinvest.com/en...

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MİT

Karayipler'de vatandaşlık elde etmek Avrupa Birliği'nden daha kolaydır.

Karayipler'deki yatırım gereksinimlerinin Malta ya da Kıbrıs'tan çok daha düşük olmasına rağmen, bu ülkeler yatırımcı doğrulaması konusuna da özenle yaklaşmaktadır. Dolayısıyla, belgelerinizin hazırlanması, ülkenizdeki kurumsal ve uluslararası hukuk karmaşıklıklarını anlayan deneyimli bir avukat tarafından yapılmalıdır. Belgelerin sunulması ancak lisanslı bir temsilci aracılığıyla mümkündür.

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Sonuç

Eğer amacınız Karayipler'de vatandaşlık elde etmekse, dünyada vizesiz seyahat etmek istiyorsanız, "yedek havaalanı" na ihtiyacınız var ise, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığını elde etme imkanını göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.

Müşterilerimizin uygulamalarını göz önünde bulundurarak, bu ülkenin vatandaşları yeni haklarının avantajlarından yararlanabilir ve devlete herhangi bir ek yükümlülüğe sahip değildirler. Saint Kitts ve Nevis vatandaşları, herhangi bir sorunlarının olması halinde bunları dünyanın hemen her köşesindeki konsolosluklar vasıtasıyla veya adalar üzerinde hızla çözebilirler.

Karayipler'deki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, aileleri ile başvuranlar için en istikrarlı ve şu anda mali açıdan en karlı programdır.