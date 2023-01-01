Şairler ülkesi Moritanya Türkleri bekliyor

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Moritanya’nın başkenti Nuakşot, 2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.
İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Moritanya’nın başkenti Nuakşot’u “2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti” ilan etti. Nuakşot Yüksek Komite Üyesi Şeyh Sidi Abdallah, Arap ve İslam ülkelerinin geniş katılımıyla büyük etkinlikler yapılacağını söyledi. Moritanya’nın ‘milyonlarca şairin ülkesi’ olarak adlandırıldığına dikkati çeken Sidi Abdallah, “Edebiyat ve şiir buluşmaları yapılacak. İlahi ve tiyatro gösterileri, dini ve kültürel yarışmalar, fikir ve bilim seminerleri gerçekleştirilecek. Dünyanın her yerinden konuklar ağırlayacağız. Türkiye’nin bizim için değeri ve anlamı büyük. Türk kardeşlerimizin de katılacağı etkinliklerle hem kültürümüzü tanımalarını hem de Türk kültürünü Afrika’ya anlatmalarını isteriz.” dedi.
Bütün yıl sürecek faaliyetlerin önümüzdeki hafta başlayacağının altını çizen Abdallah, “Resmi açılış gerçekleştirildi. Törene Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Ould Ghazouani, Arap ve İslam ülkesinin kültür bakanları ile çok sayıda kültür, düşünce, edebiyat ve bilim adamı katıldı. Önümüzdeki hafta tüm yıl sürecek olan faaliyetler başlayacak. Sinema, tiyatro, edebiyat, dini ve ilmi konferanslar gerçekleştirilecek. Moritanya’da ‘Eski Şehirler’ olarak adlandırılan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine giren 4 önemli tarihi merkeze geziler yapılacak. Bu şehirler görülmeye değer, mimari ve estetik özellikler ortaya koyuyor. Bu ve diğer şehirlerde, resmi ve özel kütüphanelerde birikmiş nadide el yazmalarının hazineleri tanıtılacak.” ifadelerini kullandı.
Nuakşot’un İslam dünyasının önemli başkentlerinden biri olduğunun altını çizen Abdallah, “Moritanyalı alimlerin İslam dünyasına katkılarına odaklanan bilimsel oturumlar yapılacak. Hafızlık ve hadis-i şerif ezberleri üzerine yarışmalar düzenlenecek. Fıkıh ilmi alanında önemli alimlerin katılacağı konferanslar düzenlenecek” dedi.