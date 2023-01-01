Şairler ülkesi Moritanya Türkleri bekliyor

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Moritanya’nın başkenti Nuakşot’u “2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti” ilan etti. Nuakşot Yüksek Komite Üyesi Şeyh Sidi Abdallah, Arap ve İslam ülkelerinin geniş katılımıyla büyük etkinlikler yapılacağını söyledi. Moritanya’nın ‘milyonlarca şairin ülkesi’ olarak adlandırıldığına dikkati çeken Sidi Abdallah, “Edebiyat ve şiir buluşmaları yapılacak. İlahi ve tiyatro gösterileri, dini ve kültürel yarışmalar, fikir ve bilim seminerleri gerçekleştirilecek. Dünyanın her yerinden konuklar ağırlayacağız. Türkiye’nin bizim için değeri ve anlamı büyük. Türk kardeşlerimizin de katılacağı etkinliklerle hem kültürümüzü tanımalarını hem de Türk kültürünü Afrika’ya anlatmalarını isteriz.” dedi.