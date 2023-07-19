|
Özgün

Sakarya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sakarya'da ormanlık alanlara girilmesi, olası yangınları önlemek amacıyla yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarında görülen artışların ardından ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliğiyle kasten, ihmal ya da kusurlu davranışlar sonucunda orman yangınlarının meydana gelebileceği belirtildi. Peki Sakarya’da ormanlık alanlara girilmesi ne zamana kadar yasak? İşte detaylar.

16:45 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sakarya’da ormanlık alanlara girilmesi yasak mı, ne zamana kadar?

Sakarya’da ormanlık alanlara girilmesi yasak mı, ne zamana kadar?

'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde bu alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi. İşte detaylar.

SAKARYA’DA ORMANLIK ALANLARA GİRİLMESİ YASAK MI, NE ZAMANA KADAR?

Sakarya'da ormanlık alanlara girilmesi, olası yangınları önlemek amacıyla 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarında görülen artışların ardından ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliğiyle kasten, ihmal ya da kusurlu davranışlar sonucunda orman yangınlarının meydana gelebileceği belirtildi.

Ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde bu alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, alınan karar ve tedbirlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Her türlü ormanlık alanda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar ve piknik ile mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve ekoturizm amaçlı kullanımlar için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur."

Yasaklara uymayanlara adli ve idari işlem yapılacak

Ormana bitişik alanlarda ve 4 kilometre mesafede 1 Kasım'a kadar 24 saat boyunca anız, bağ, bahçe, fındık altı temizliği ve benzeri kontrollü ateş yakılmasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca il genelinde tüm alanlarda anız yakmak yasaklanmıştır. Yasaklamalara uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik birimleri ile orman muhafaza memurlarından oluşturulacak ekiplerin kontrolleri gerçekleştireceği bildirilen açıklamada, yangınla ilgili şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi gerektiği kaydedildi.



#Sakarya
#Sakarya Valiliği
#orman yangını
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2 ve 4 yıllık eşit ağırlık üniversite bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması