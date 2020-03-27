6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Saklıkent Kanyonunda fotoğraf ve video çekim hakkı kiraya verilecek
Saklıkent Kanyonunda fotoğraf ve video çekim hakkı kiraya verilecek
Seydikemer Belediye Başkanlığı tarafından 5.305,69 m² lik alana sahip Saklıkent Kanyonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi ve Doğanlar (Tarla) kiralama ihalesi yapılacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yorum
ÖNERİLEN VİDEO
Yorum