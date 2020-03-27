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Saklıkent Kanyonunda fotoğraf ve video çekim hakkı kiraya verilecek

Saklıkent Kanyonunda fotoğraf ve video çekim hakkı kiraya verilecek

Seydikemer Belediye Başkanlığı tarafından 5.305,69 m² lik alana sahip Saklıkent Kanyonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi ve Doğanlar (Tarla) kiralama ihalesi yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saklıkent Kanyonu.

Saklıkent Kanyonu.

İhale, 1 Nisan 2020 tarihinde saat 14.30 da başlayacak. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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