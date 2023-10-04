UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Galatasaray 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Manchester United'ın golleri 17' ve 87' Rasmus Höjlund, (2) Galatasaray'ın golleri 23' Wilfried Zaha, 71' Kerem Aktürkoğlu ve 81' Mauro Icardi'den geldi. Manchester United'ta Carlos Casemiro dakika 77'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray A grubunda ilk galibiyetini alarak 4 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise henüz puan alamayarak son sırada yer aldı. Manchester United - Galatasaray maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.