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Şampiyonlar Ligi Özetleri: Manchester City: 2 - 0 :PSG Maç Özeti ve Golleri

Şampiyonlar Ligi özetleri: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez finale yükseldi. İşte Manchester City - PSG maç özetleri ve golleri.

Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Ligi Özetleri: Manchester City: 2 - 0 :PSG Maç Özeti ve Golleri
Manchester City - PSG maç özetleri ve golleri

Şampiyonlar Ligi özetleri... Manchester City: 2 - Paris Saint-Germain: 0- Riyad Mahrez'in golleriyle rakibini mağlup eden Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City - PSG maç özetleri ve golleri.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırladı.

Ev sahibi ekip, Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında ilk golü buldu. Kaleci Ederson'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Oleksandr Zinchenko, topu ceza sahası önüne çevirdi. Kevin De Bruyne'ün vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağı takip eden Riyad Mahrez, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

PSG golün ardından beraberlik için yüklenirken, 16. dakikada gelişen atakta Marquinhos'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarı Manchester City'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İngiliz ekibi, ikinci yarıda PSG'nin hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin 63. dakikasında hızlı gelişen atakta Phil Foden'ın pasıyla arka direkte topla buluşan Riyad Mahrez, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

PSG'de Angel Di Maria, 69. dakikada Fernandinho'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

Tarihindeki ilk kez Devler Ligi'nde finale yükselen Manchester City'nin rakibi, yarın TSİ 22.00'de Chelsea ile Real Madrid arasında yapılacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

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