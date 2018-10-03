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Şampiyonlar Ligi Roma Viktoria Plzen maç özeti! Cengiz Ünder'den klas gol

Şampiyonlar Ligi'nde Roma kendi evinde Viktoria Plzen'i 5-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Milli oyuncu Cengiz Ünder ise geceye damga vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 29. dakikada attığı muhteşem şutta direğe takılırken 40. dakikada Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz 64. dakikada bu kez gol attı ve takımını 3. golünü kaydetti. İşte Şampiyonlar Ligi Roma Viktoria Plzen maç özeti ve golleri.

Haber Merkezi DHA
Şampiyonlar Ligi'nde Roma kendi evinde ağırladığı Viktoria Plzen'i 5-0 yendi. Milli oyuncu Cengiz Ünder ise 1 gol 1 asist performansıyla gecenin konuşulan ismi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma kendi evinde ağırladığı Viktoria Plzen'i 5-0 yendi. Milli oyuncu Cengiz Ünder ise 1 gol 1 asist performansıyla gecenin konuşulan ismi oldu.

Fotoğraf: TONY GENTILE

Şampiyonlar Ligi maç özetlerini sizler için hazırladık. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün karşılaşmaları sona erdi.
Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya'nın Roma takımı, G Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Cengiz Ünder karşılaşmaya Roma formasıyla ilk 11'de başlarken, 40'ıncı dakikada Edin Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı, 64'üncü dakikada ise fileleri sarstı.
Günün flaş sonucu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'dan geldi. CSKA Moskova, G Grubu ikinci hafta karşılaşmasında kupanın favori ekiplerinden Real Madrid'i 2'nci dakikada Nikola Vlasic'in kaydettiği golle 1-0 yenmeyi başardı.
Öte yandan kupanın bir diğer favorisi Manchester City ise deplasmanda Almanya'nın Hoffenheim takımını 1'inci dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 87'nci dakikada David Silva'nın kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
- E Grubu -
AEK Atina - Benfica: 2-3
Bayern Münih - Ajax: 1-1
- F Grubu -
Hoffenheim - Manchester City: 1-2
Lyon - Shakhtar Donetsk: 2-2
- G Grubu -
CSKA Moskova - Real Madrid: 1-0
Roma - Viktoria Plzen: 5-0

Cengiz şov yaptı, Roma fark attı
Diğer

Cengiz şov yaptı, Roma fark attı

Şampiyonlar Ligi'nde Roma Viktoria Plzen'i konuk etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in bir asist bir golle yıldızlaştığı maçta Roma, rakibini farklı bir şekilde mağlup etti.


- H Grubu -
Juventus - Young Boys: 3-0
Manchester United - Valencia: 0-0

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