UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir ve Sivasspor Perşembe günü deplasmanda olacak. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte fikstür.