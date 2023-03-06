Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN? ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN? ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
7 MART SALI
7 MART SALI
Benfica - Club Brugge (2-0)
Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)
8 MART ÇARŞAMBA
8 MART ÇARŞAMBA
Tottenham - Milan (0-1)
Bayern Münih - PSG (1-0)
14 MART SALI
14 MART SALI
Manchester City - RB Leipzig (1-1)
Porto - Inter (0-1)
15 MART ÇARŞAMBA
15 MART ÇARŞAMBA
Real Madrid - Liverpool (5-2)
Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0)
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#UEFA
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#Milan
#Liverpool
1 saat önce
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak
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