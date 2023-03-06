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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş müsabakalarında futbolseverler nefes kesecek maçlara konuk olacak. Yarın 2 mücadele ile başlayacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçları saat TSİ 23.00’te start verecek. İstanbul’un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Peki Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte fikstür.

12:33 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.


ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN? ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

7 MART SALI

Benfica - Club Brugge (2-0)

Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)

8 MART ÇARŞAMBA

Tottenham - Milan (0-1)

Bayern Münih - PSG (1-0)

14 MART SALI

Manchester City - RB Leipzig (1-1)

Porto - Inter (0-1)

15 MART ÇARŞAMBA

Real Madrid - Liverpool (5-2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0)



#Şampiyonlar Ligi
#UEFA
#Chelsea
#Clup Brugge
#Benfica
#Milan
#Liverpool
1 saat önce
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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak
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