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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları ve rövanş maçları tarihleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde son şampiyon Manchester City, temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları ve rövanş maçları tarihleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

08:31 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 08:59 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Şampiyonlar ligi
Şampiyonlar ligi

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasının geride kalması ile kura çekimi bekleniyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarının tarihi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Eşleşmeler şöyle:

Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)

PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

Galatasaray nasıl elendi?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Performansı

Galatasaray, 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda zorlu bir grup aşaması geçirdi. Gruplarında yer alan maç sonuçları ve puan durumu şu şekilde:

Grup Aşaması Sonuçları ve Puan Durumu

Bayern Münih: 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplam 16 puan.

Kopenhag: 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplam 8 puan.

Galatasaray: 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplam 5 puan.

Manchester United: 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplam 4 puan.

Galatasaray'ın Maç Sonuçları

Galatasaray 1 - 3 Bayern Münih

Bayern Münih 2 - 1 Galatasaray

Galatasaray 3 - 3 Manchester United

Kopenhag 1 - 0 Galatasaray

Manchester United 2 - 3 Galatasaray

Galatasaray 2 - 2 Kopenhag



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