Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde karışıklık yaşandı. Kura çekimi sırasında Manchester United, kendi grubundan çıkan Villarreal ile yanlışlıkla eşleşti. Ardından karışan kurada United tekrar torbaya atıldı ve PSG ile eşleşti. Yaşanan bu hatadan dolayı Villareal ve Atletico Madrid UEFA'ya itirazda bulunarak kuranın yeniden çekilmesini istedi. UEFA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşanan karışıklıklardan dolayı saat 17.00'de gerçekleşti

Tekrar çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

RB Salzburg - Bayern Münih

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Sporting CP - Manchester City

SL Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN??

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.