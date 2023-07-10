SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Samsun’da metrekareye 73,7 kilo yağış düştü

Karadeniz’in tamamında ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlar

’da da etkili oldu. 2 gündür etkili olan yağışlar sonrası Yakakent’te son 24 saatte metrekareye 73,7 kilo yağış düştü. Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 56,2 kilo yağış düşerken, Canik 44,6 kilo, Tekkeköy 29,6 kilo ve İlkadım ise 29,5 kilo yağış aldı.