SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Samsun’da metrekareye 73,7 kilo yağış düştü
SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SAMSUN’DA METREKAREYE 73,7 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
Sağanağın etkili olduğu Samsun’un Yakakent ilçesinde metrekareye 73,7 kilo yağış düştü.
Karadeniz’in tamamında ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlar Samsun’da da etkili oldu. 2 gündür etkili olan yağışlar sonrası Yakakent’te son 24 saatte metrekareye 73,7 kilo yağış düştü. Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 56,2 kilo yağış düşerken, Canik 44,6 kilo, Tekkeköy 29,6 kilo ve İlkadım ise 29,5 kilo yağış aldı.
Samsun’da ayrıca son 24 saatte Çarşamba’da metrekareye 59,4 kilo, Terme’de 59 kilo, Salıpazarı’nda 52,6 kilo, Bafra’da 50,1 kilo, Alaçam’da 48 kilo, Kavak’ta 43,8 kilo, Ayvacık’ta 38,5 kilo, Asarcık’ta 34,7 kilo, Havza’da 24,8 kilo, Vezirköprü’de 17,1 kilo, Ladik’te 12,9 kilo ve 19 Mayıs’ta 2,4 kilo yağış düştü.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yağışların yarından itibaren Samsun’u terk etmesini, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerine çıkmasını tahmin ediyor. Samsun’da hava sıcaklıklarının 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 4 derece birden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.