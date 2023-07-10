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Samsun’da metrekareye 73,7 kilo yağış düştü

Sağanağın etkili olduğu Samsun’un Yakakent ilçesinde metrekareye 73,7 kilo yağış düştü. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yağışların yarından itibaren Samsun’u terk etmesini, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerine çıkmasını tahmin ediyor. Samsun’da hava sıcaklıklarının 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 4 derece birden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:47 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Samsun’da metrekareye 73,7 kilo yağış düştü

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU - Samsun’da metrekareye 73,7 kilo yağış düştü

Karadeniz’in tamamında ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlar
’da da etkili oldu. 2 gündür etkili olan yağışlar sonrası Yakakent’te son 24 saatte metrekareye 73,7 kilo yağış düştü. Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 56,2 kilo yağış düşerken, Canik 44,6 kilo, Tekkeköy 29,6 kilo ve İlkadım ise 29,5 kilo yağış aldı.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Samsun 5 günlük hava durumu için

SAMSUN’DA METREKAREYE 73,7 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sağanağın etkili olduğu Samsun’un Yakakent ilçesinde metrekareye 73,7 kilo yağış düştü.

Karadeniz’in tamamında ve yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlar Samsun’da da etkili oldu. 2 gündür etkili olan yağışlar sonrası Yakakent’te son 24 saatte metrekareye 73,7 kilo yağış düştü. Samsun’un merkez ilçelerinden Atakum’da metrekareye 56,2 kilo yağış düşerken, Canik 44,6 kilo, Tekkeköy 29,6 kilo ve İlkadım ise 29,5 kilo yağış aldı.

Samsun’da ayrıca son 24 saatte Çarşamba’da metrekareye 59,4 kilo, Terme’de 59 kilo, Salıpazarı’nda 52,6 kilo, Bafra’da 50,1 kilo, Alaçam’da 48 kilo, Kavak’ta 43,8 kilo, Ayvacık’ta 38,5 kilo, Asarcık’ta 34,7 kilo, Havza’da 24,8 kilo, Vezirköprü’de 17,1 kilo, Ladik’te 12,9 kilo ve 19 Mayıs’ta 2,4 kilo yağış düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yağışların yarından itibaren Samsun’u terk etmesini, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerine çıkmasını tahmin ediyor. Samsun’da hava sıcaklıklarının 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 4 derece birden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.


Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.


#Samsun
#Yakakent
#Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü
#hava durumu
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