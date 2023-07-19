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Samsun’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Mahmut Baş (46) yaralandı, annesi Gülcihan Baş (66) hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte detaylar.

12:30 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun’da otomobiller çarpıştı

Samsun’da otomobiller çarpıştı

’un Alaçam ilçesi, Yakacık Mahallesi’nde ki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polis, kazanın ardından kaçan diğer araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Alaçam ilçesi Yakacık Mahallesi’nde sabah saatlerinde Mahmut Baş yönetimindeki 55 AIY 877 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 NS 388 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mahmut Baş yaralandı, yanındaki annesi Gülcihan Baş (66) ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Baş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazanın ardından kaçan diğer araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



#Samsun
#Alaçam
#Yakacık Mahallesi
#kaza
1 saat önce
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