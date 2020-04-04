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Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 74 adet tarla kiraya verilecek
Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 74 adet tarla kiraya verilecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 74 adet tarla nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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