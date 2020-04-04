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Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 74 adet tarla kiraya verilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 74 adet tarla kiraya verilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 74 adet tarla nitelikli taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
74 adet tarla kiraya verilecek

74 adet tarla kiraya verilecek

Kiralama ihaleleri, 9 - 15 Nisan 2020 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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