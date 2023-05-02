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Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Orhan Pederlioğlu, Rabia Pederlioğlu ve Recep Dölcü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

16:32 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Samsun haberleri

Samsun haberleri

Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı dolum tesisleri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasından dolayı trafik akışının yavaşladığı sırada Orhan Pederlioğlu yönetimindeki 55 RM 053 plakalı otomobil, Yusuf Toprak idaresindeki 55 BDK 21 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet de önündeki Ali Rıza Çakmak idaresindeki 16 AIE 550 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 RM 053 plakalı otomobil bu kez Orhan Topçu’nun kullandığı 55 RN 440 plakalı otomobil ile çarpıştı.


4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü Orhan Pederlioğlu, Rabia Pederlioğlu ve Recep Dölcü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



#Samsun
#Canik
#zincirleme kaza
#Atatürk Bulvarı
1 saat önce
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