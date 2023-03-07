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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı yöne giden otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
KAZADAN SONRA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Kaza, dün akşam Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Ahmet Aydın (49) yönetimindeki 55 AZ 717 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Kenan Can Kalaycı (26) yönetimindeki 55 NM 969 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Kazada, sürücüler Aydın ve Kalaycı ile hafif ticari araçtaki Serhat Güngör (18), Bilal Samancı (19), Halil İbrahim Demirkala (19), otomobildeki Beyzanur Yavuzarslan (22), Servet Kalaycı (18), Serhat Yavuzarslan (22) ve Sedanur Duman (23) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Samsun ve Çarşamba’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sırasında araçların çarpıp devirdiği elektrik direği nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.