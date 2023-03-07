Kazada, sürücüler Aydın ve Kalaycı ile hafif ticari araçtaki Serhat Güngör (18), Bilal Samancı (19), Halil İbrahim Demirkala (19), otomobildeki Beyzanur Yavuzarslan (22), Servet Kalaycı (18), Serhat Yavuzarslan (22) ve Sedanur Duman (23) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Samsun ve Çarşamba’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.