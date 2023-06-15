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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar.

17:58 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsun haberleri

Samsun haberleri

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 bin 649 kapsül sentetik ecza, 215 adet ecstasy hap, 52,60 gram metamfetamin maddesi, 22,93 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,90 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL, 110 euro ve 800 dolar para, 3 adet tabanca, 41 adet dolu fişek, 4 adet pompalı tüfek ve 54 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y., T.Y., K.Y., B.A., D.A., A.E., A.B., E. K., M İ, Ç.C. ve S.C. isimli şahıslar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.A., A.B., Ç.C. ve E.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y., T.Y., K.Y., B.A. ve M.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.E. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Samsun
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Samsun Emniyet Müdürlüğü
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı