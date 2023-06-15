Operasyonda 7 bin 649 kapsül sentetik ecza, 215 adet ecstasy hap, 52,60 gram metamfetamin maddesi, 22,93 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,90 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL, 110 euro ve 800 dolar para, 3 adet tabanca, 41 adet dolu fişek, 4 adet pompalı tüfek ve 54 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y., T.Y., K.Y., B.A., D.A., A.E., A.B., E. K., M İ, Ç.C. ve S.C. isimli şahıslar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.A., A.B., Ç.C. ve E.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y., T.Y., K.Y., B.A. ve M.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.E. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.