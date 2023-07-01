'un Alaçam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

'un Alaçam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Fadime Kalyoncu (79), iki aylık Poyraz Muzaffer Kalyoncu, Selen Hopaç (19), Aslı Ayna (22), Kader Ayna (23), Saniye Ayna (50) ve Sultan Kökcek (23) yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Poyraz Muzaffer Kalyoncu, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.