Samsun seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklanacak. Samsun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 9 milletvekili çıkarabilen Samsun ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,41 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Samsun 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları.

Samsun seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Samsun seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Samsun Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Samsun cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Muş

2- Çiğdem Karaaslan

3- Yusuf Ziya Yılmaz

4- Orhan Kırcalı

5- Ersan Aksu

6- Mücahit Yılmaz

7- Havva Şen Saygın

8- Uğur Etli

9- İrfan Şenocak

CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Erhan Usta

2- İmren Nilay Tüfekçi

3- Ahmet Karkucak

4- Yunus Gün

5- Birsen Öztürk

6- Halil İbrahim Yalgın

7- Efe Aydın

8- Ufuk Gülşen

9- Kazım Can Şen

MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İLYAS TOPSAKAL

2 ABDULLAH KARAPIÇAK

3 HÜSEYİN DEMİR

4 BERFİN KARA

5 YUNİS AKSU

6 YAŞAR DURSUN

7 İBRAHİM YÜKSEL

8 HAMİ KORKMAZLI

9 ABDÜLVAHİT VARDAR

MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1: Recep Kılıç

2: Mualla Gülşah Bölükbaş

3: Rüstem Kara

4: Seyit Ahmet Koçak

5: Ali Yılmaz

6: Savaş Yalçın

7: Doğukan Ekiz

8: Alptekin Özçelik

9: Mehmet Mert Coşar

2018 Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 66,6’sını alırken, Muharrem İnce Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 23,1’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,9, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Samsun milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Samsun oy oranı % 68,2 olurken, AK Parti 5, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Samsun oy oranı na bakıldığında, ittifak oyların yüzde 29,6’sını alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Samsun'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 52 CHP % 17,3 MHP % 16,2 İYİ Parti % 10,9 HDP % 1,8

Samsun kaç milletvekili çıkarıyor?

Samsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 milletvekili göndermektedir.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Samsun yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir oyların % 47,37’sini alırken, İYİ Parti adayı Hayati Tekin ise oyların % 26,67’sini aldı.

2019 Samsun İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 56,14

İYİ Parti % 18,38

CHP % 12,82

SP % 4,19

BBP % 2,12

MHP % 2,07

Samsun ilçeleri hangileri?

Samsun'un ilçeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ilinin 17 ilçesini ve istatistiklerini içeren listedir

Merkez ilçeler:

Atakum

Canik

İlkadım

Tekkeköy

Diğer ilçeler:

19 Mayıs

Alaçam

Asarcık

Ayvacık

Bafra

Çarşamba

Havza

Kavak

Ladik

Salıpazarı

Terme

Vezirköprü