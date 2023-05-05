Samsun'a sis çöktü: Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi düştü.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26







