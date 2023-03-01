Samsun’da toplu taşıma ne kadar oldu? Öğrenci bileti ne kadar?
’da şehir merkezindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 20 oranında zam yapıldı, ilçeler arası taşımacılık yapan minibüs ve otobüslere de kilometre bazlı fiyat düzenlemesi getirildi.
SAMSUN’DA TOPLU TAŞIMA KAÇ TL OLDU? ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR?
SAMSUN’DA TOPLU TAŞIMA KAÇ TL OLDU? ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR?
UKOME’de alınan karara göre yeni fiyat tarifesi ile birlikte şehir içi dolmuş hatları öğrenci
7,5 TL
, tam
9,5 TL
oldu. 1, 2, 3 ve 4 Nolu Dolmuş Hatları fiyat tarifesi öğrenci 7,5 TL, tam ise 9,5 TL oldu. İlçeler arası dolmuş ve otobüslerin fiyat tarifesi, ilçelerin merkeze olan mesafesi oranında yenilendi.
İlçeler arası dolmuşlara analizle Km bazlı ücret düzenlemesi yapıldı. Otobüslerde ve tramvaylarda fiyat tarifesine yüzde 20 zam uygulandı. Raylı sistem en düşük istasyon (1-12 istasyon arası) yolculuk bedeli tam
6,25 TL
, öğrenci
4,15 TL
oldu. Otobüs ücretleri ise tam kişi 7 TL’den
8,5 TL
’ye, öğrenci
3,5 TL
’den
4,25 TL
’ye yükseldi.
UKOME toplantısında ayrıca öğrenci servisleri, taksiler ve ringlere zam yapılmama kararı alındı.
#UKOME
#Samsun
#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#toplu taşıma
1 saat önce
Samsun’da ulaşıma zam
Kayseri'de 4 bin 804 yapı depremde hasar gördü
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
İtalya'daki tekne faciasında acı bilanço artıyor
Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı
CANLI | Omuz Omuza bağış kampanyası