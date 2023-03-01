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Samsun’da ulaşıma zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Samsun şehir merkezinde kullanılan toplu taşıma araçlarının fiyat tarifesi ve ilçeler arası taşımacılık yapan minibüs ile otobüs ücretleri görüşüldü. Toplantıda kent içi toplu taşıma fiyatları yüzde 20 oranında artırıldı. İlçelerden merkeze gelen minibüs ve özel halk otobüslerine Km bazlı fiyat düzenlemesi yapıldı. Toplantıda ticari taksi ve öğrenci servislerine zam yapılmadı. Peki Samsun’da toplu taşıma kaç TL oldu? Öğrenci bileti ne kadar? İşte detaylar.

17:41 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun’da toplu taşıma ne kadar oldu? Öğrenci bileti ne kadar?

Samsun’da toplu taşıma ne kadar oldu? Öğrenci bileti ne kadar?

’da şehir merkezindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 20 oranında zam yapıldı, ilçeler arası taşımacılık yapan minibüs ve otobüslere de kilometre bazlı fiyat düzenlemesi getirildi.

SAMSUN’DA TOPLU TAŞIMA KAÇ TL OLDU? ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR?

UKOME’de alınan karara göre yeni fiyat tarifesi ile birlikte şehir içi dolmuş hatları öğrenci
7,5 TL
, tam
9,5 TL
oldu. 1, 2, 3 ve 4 Nolu Dolmuş Hatları fiyat tarifesi öğrenci 7,5 TL, tam ise 9,5 TL oldu. İlçeler arası dolmuş ve otobüslerin fiyat tarifesi, ilçelerin merkeze olan mesafesi oranında yenilendi.
İlçeler arası dolmuşlara analizle Km bazlı ücret düzenlemesi yapıldı. Otobüslerde ve tramvaylarda fiyat tarifesine yüzde 20 zam uygulandı. Raylı sistem en düşük istasyon (1-12 istasyon arası) yolculuk bedeli tam
6,25 TL
, öğrenci
4,15 TL
oldu. Otobüs ücretleri ise tam kişi 7 TL’den
8,5 TL
’ye, öğrenci
3,5 TL
’den
4,25 TL
’ye yükseldi.

UKOME toplantısında ayrıca öğrenci servisleri, taksiler ve ringlere zam yapılmama kararı alındı.




#UKOME
#Samsun
#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#toplu taşıma
1 saat önce
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Samsun’da ulaşıma zam
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