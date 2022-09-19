5 günlük Samsun hava durumu: Yağmur kaç gün sürecek?

Samsun hava durumu nasıl? sorusuna cevap aranıyor. Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, son bahar yağışları etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatısında ise yeni bir yağışlı ve serin hava etkili olacak. Samsun'da hava durumu nasıl? Meteoroloji’den Samsun için şiddetli yağış uyarısı geldi. İşte Samsun hava durumu Meteoroloji tahminleri.

Samsun hava nasıl olacak?

Samsun'da yağış olacak mı?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevreleri ile Çorum, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Samsun hava durumu 5 günlük

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