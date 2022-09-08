5 günlük Samsun hava durumu: Yağmur kaç gün sürecek?

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, son bahar yağışları etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatısında ise yeni bir yağışlı ve serin hava etkili olacak. Ankara’da hava durumu nasıl? Meteoroloji’den Ankara için şiddetli yağış uyarısı!

Samsun hava durumu nasıl?

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan çok kuvvetli/şiddetli yağış uyarılarının ardından Samsun merkezde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle bulvar, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı’nda Batıpark ve SASKİ mevkileri göle döndü. Araçlar yolda kontrollü ilerleyebildi.

Samsun hava nasıl olacak?

Samsun'da yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yağışlarla ilgili yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Samsun, Sinop ve Kastamonu kuzeyinde kuvvetli, Samsun’un doğusu ve Ordu’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yağışların; Samsun, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Gök gürültülü sağanak yağışların 9 Eylül Cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği bilgisi verildi.

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