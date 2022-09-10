Özgün Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta?
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Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Sezon başından beri bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Samsunspor geçen sezonun Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Peki Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Ne zaman? Kaç kez karşılaştılar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta?
Çaykur Rizespor - Samsunspor

Daha önce tarihlerinde 44 kez birbirlerine rakip olan Rizespor ile Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta mücadelesinde tarihlerindeki 45. randevuya çıkacaklar

ÜSTÜNLÜK SAMSUNSPOR’DA

Rizespor ile Samsunspor daha önce tarihlerinde 44 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 16, Çaykur Rizespor 14 galibiyet alırken, 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım Rize’de ise 23 kez karşı karşıya geldi. Rize’deki maçların 10’unu Rizespor, 6’sını ise Samsunspor kazandı. İki takım arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

2 TAKIMINDA 1 GALİBİYETİ VAR

Bu sezon 3 maça çıkan Çaykur Rizespor oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 4 maça çıkan Samsunspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan toplayabildi. Samsunspor rakibi Çaykur Rizespor’a karşı son galibiyetini 9 yıl önce 16 Şubat 2013’te aldı. Rakibini 4-0 ile geçen kırmızı-beyazlılar daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada da rakibine üstünlük sağlayamadı.

SAMSUNSPOR- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

11 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan verici karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan ve Nurettin Demir hakem üçlüsü yönetecek.

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