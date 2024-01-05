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Samsunspor’da kritik haftada 8 oyuncu eksik!

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Devre öncesi kritik haftada 5 futbolcu görev alamayacak. 3 futbolcunun durumu ise maç saati belli olacak. Peki, Samsunspor’da hangi futbolcular olmayacak? İşte detaylar.

12:30 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 12:33 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig 19. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig 19. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında
ile Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. Samsunspor’da 5 futbolcu görev alamayacak, 3 futbolcunun durumu ise maç saati belli olacak. Peki Samsunspor’da hangi futbolcular olmayacak? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR'DA KARAGÜMRÜK MAÇINDA HANGİ FUTBOLCULAR YOK?

Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde Samsunspor'daki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte kart cezalısı Mickael Tırpan ile uzun süreli sakatlığı bulunan Gaetan Laura haricinde Afrika Uluslar Kupası'na katılan Kingsley Schindler (Gana), Nanu Gomes (Angola) ve Oliver Ntcham (Kamerun) kesin olarak Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatmaya çalışan ve topla antrenmanlara başlayan Zeki Yavru, Taylan Antalyalı ve Marc Bola'nın ise durumu maç saatinde belli olacak.

Samsunspor bu sezon 17 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Rakip filelere 19 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 29 gol gördü.

Sahasında bu sezon 8 maça çıkan kırmızı-beyazlılar bu maçlarda da 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İçeride 11 gol sevinci yaşayan Samunspor, kalesinde 11 gole engel olmadı.

Maçı Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci hakem üçlüsü yönetecek.



#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Markus Gisdol
38 dakika önce
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