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Şanlıurfa Haberleri: Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazaları

Şanlıurfa Haberleri: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa Haberleri: Şanlıurfada Feci Trafik Kazaları
Şanlıurfa Haberleri

Şanlıurfa'daki kaza, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi Karşıyaka kavşağında meydana geldi. Levent Dağyıkan yönetimindeki 01 LD 555 plakalı otomobil, Altan Baloğlu idaresindeki 34 KN 6186 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobildeki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi Ümit Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan Y.A. ve M.A. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'da hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 40. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABD 571 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan küçükbaşlardan 42'si telef olurken, araçta sıkışan hayvanlar ise itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, hayvanların ve tırın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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