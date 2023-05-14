Şanlıurfa seçim sonuçları
Şanlıurfa seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti. 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. İşte İşte Şanlıurfa ilçe ilçe seçim sonuçları.
2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları belli oldu.
AK PARTİ ŞANLIURFA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. BEKİR BOZDAĞ
2. ABDULKADİR EMİN ÖNEN
3. ABDÜRRAHİM DUSAK
4. MEHMET ALİ CEVHERİ
5. CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
6. İBRAHİM EYYÜPOĞLU
7. HİKMET BAŞAK
8. MEHMET FARUK PINARBAŞI
9. MAHMUT KAÇAR
10 NİHAT KILIÇ
11. EMRE KARAÇİZMELİ
12. MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
13. ABDULLAH AKSAK
14. ABDURRAHİM TORU
MHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İBRAHİM ÖZYAVUZ
2. HALİL BAKIŞ
3. HALİT YILDIZ
4. OSMAN MUTLU
5. MEHMET ARPACİ
6. MAHMUT POLAT
7. KEMAL GÜNEŞ
8. HAVVA BİRSEN
9. İSMAİL AKÇAKAYA
10. MUSTAFA AYĞIRCI
11. ALİ KURT
12. AHMET ERGÜN
13. HASAN KORUK
14. HAKKI KAYA
CHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MAHMUT TANAL
2. MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN
3. AHMET TÜYSÜZ
4 ABDULLAH YEŞİL
5. İBRAHİM DİREK
6. SÜLEYMAN GÖK
7. İBRAHİM HALİL
8. ABDULLAH DİREK
9. MÜSLÜM ŞİKAK
10. BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME
11. ABDULKADİR ÇETİN
12. VEHBİ VURAL
13 İSA EKİNCİ
14. AZİZ BABACAN
İYİ PARTİ ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. EMİN YETİM
2. MUHAMMED ALİ ARUSOĞLU
3. MUSA MANGAL
4. MEHMET ŞAHİN GÜLEL
5. CEM KARAKEÇİLİ
6. MEHMET GANİM BAŞAR
7. MEHMET EMİN GÜVENÇ
8. MUSTAFA DİRİER
9. HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
10. GÜLCAN CENGİZ
11. MEHMET HAMCAN
12. MEHMET YILDIRIM
13. ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
14. NECAT YAŞAR
Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayları
1-İsmail Yavuz
2-Hacı Almas
3-Dr. Sabih Dallı
4-Osman Özmen
5-Halit Toprak
6-Halil Saçaklı
7 -M.Ali Çulcu
8- Mehmet Güneş
9- Tahsin Bilbay
10- Halil Alkan
11- Ayşe Kaplan
12- İbrahim Halil Şahin
13- Hüsnü Bilen
14 -Kamil Şiş
2018 Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 64,8’ini alırken, Selahattin Demirtaş Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24,7’sini aldı. Muharrem İnce yüzde 8,2, Meral Akşener oy oranı ise yüzde 1,4 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.
2018 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Şanlıurfa oy oranı % 62 olurken, AK Parti 8, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Şanlıurfa oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 7’sini alarak CHP 1, HDP 4 milletvekili çıkardı.
2018 Şanlıurfa'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 52,7
- HDP % 28,9
- MHP % 9,3
- CHP % 3,9
- İYİ Parti % 3,4
2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oyların % 60,81’ini alırken, Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri ise oyların % 36,35’ini aldı.
2019 Şanlıurfa İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 52,99
HDP % 20,70
SP % 14,04
CHP % 4,02
DP % 3,03
MHP % 2,25
İYİ Parti % 1,64
Şanlıurfa ilçeleri hangileri?
-Eyyübiye
-Haliliye
-Karaköprü
-Akçakale
-Birecik
-Bozova
-Ceylanpınar
-Halfeti
-Harran
-Hilvan
-Siverek
-Suruç
-Viranşehir