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Şanlıurfa seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Şanlıurfa seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini gösterecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen tercih yapacak. Şanlıurfa 14 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Şanlıurfa'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Şanlıurfa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Eyyübiye, Haliliye, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

17:26 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şanlıurfa seçim sonuçları

Şanlıurfa seçim sonuçları

Şanlıurfa
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 14 milletvekili çıkarabilen Şanlıurfa ilinin 8 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 4 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %81,27 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Şanlıurfa
ve Millet Oy Oranları ile Şanlıurfa'da Kim Kazandı? Hangi İttifak Kazandı? sorularını cevabı.

Şanlıurfa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ ŞANLIURFA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BEKİR BOZDAĞ

2. ABDULKADİR EMİN ÖNEN

3. ABDÜRRAHİM DUSAK

4. MEHMET ALİ CEVHERİ

5. CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

6. İBRAHİM EYYÜPOĞLU

7. HİKMET BAŞAK

8. MEHMET FARUK PINARBAŞI

9. MAHMUT KAÇAR

10 NİHAT KILIÇ

11. EMRE KARAÇİZMELİ

12. MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

13. ABDULLAH AKSAK

14. ABDURRAHİM TORU

MHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ÖZYAVUZ

2. HALİL BAKIŞ

3. HALİT YILDIZ

4. OSMAN MUTLU

5. MEHMET ARPACİ

6. MAHMUT POLAT

7. KEMAL GÜNEŞ

8. HAVVA BİRSEN

9. İSMAİL AKÇAKAYA

10. MUSTAFA AYĞIRCI

11. ALİ KURT

12. AHMET ERGÜN

13. HASAN KORUK

14. HAKKI KAYA

CHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT TANAL

2. MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN

3. AHMET TÜYSÜZ

4 ABDULLAH YEŞİL

5. İBRAHİM DİREK

6. SÜLEYMAN GÖK

7. İBRAHİM HALİL

8. ABDULLAH DİREK

9. MÜSLÜM ŞİKAK

10. BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME

11. ABDULKADİR ÇETİN

12. VEHBİ VURAL

13 İSA EKİNCİ

14. AZİZ BABACAN

İYİ PARTİ ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. EMİN YETİM

2. MUHAMMED ALİ ARUSOĞLU

3. MUSA MANGAL

4. MEHMET ŞAHİN GÜLEL

5. CEM KARAKEÇİLİ

6. MEHMET GANİM BAŞAR

7. MEHMET EMİN GÜVENÇ

8. MUSTAFA DİRİER

9. HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN

10. GÜLCAN CENGİZ

11. MEHMET HAMCAN

12. MEHMET YILDIRIM

13. ÖMER FARUK AİŞEOĞLU

14. NECAT YAŞAR

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayları

1-İsmail Yavuz

2-Hacı Almas

3-Dr. Sabih Dallı

4-Osman Özmen

5-Halit Toprak

6-Halil Saçaklı

7 -M.Ali Çulcu

8- Mehmet Güneş

9- Tahsin Bilbay

10- Halil Alkan

11- Ayşe Kaplan

12- İbrahim Halil Şahin

13- Hüsnü Bilen

14 -Kamil Şiş

2018 Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 64,8’ini alırken, Selahattin Demirtaş Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24,7’sini aldı. Muharrem İnce yüzde 8,2, Meral Akşener oy oranı ise yüzde 1,4 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Şanlıurfa oy oranı % 62 olurken, AK Parti 8, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Şanlıurfa oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 7’sini alarak CHP 1, HDP 4 milletvekili çıkardı.

2018 Şanlıurfa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 52,7
  2. HDP % 28,9
  3. MHP % 9,3
  4. CHP % 3,9
  5. İYİ Parti % 3,4

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oyların % 60,81’ini alırken, Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri ise oyların % 36,35’ini aldı.

2019 Şanlıurfa İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 52,99

HDP % 20,70

SP % 14,04

CHP % 4,02

DP % 3,03

MHP % 2,25

İYİ Parti % 1,64

Şanlıurfa ilçeleri hangileri?

-Eyyübiye

-Haliliye

-Karaköprü

-Akçakale

-Birecik

-Bozova

-Ceylanpınar

-Halfeti

-Harran

-Hilvan

-Siverek

-Suruç

-Viranşehir

Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Balıkesir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Balıkesir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Balıkesir, Meclis’e 9 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Balıkesir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Balıkesir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Balıkesir seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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#Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları
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