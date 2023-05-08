Şanlıurfa

sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı

dahilinde açıklanacak. Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 14 milletvekili çıkarabilen Şanlıurfa ilinin 8 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 4 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %81,27 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Şanlıurfa