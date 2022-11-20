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Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri için nefesler tutuldu. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 40 bin arsa kontenjanının verildiği Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlıurfa TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Şanlıurfa TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ilk evim arsa projesi kapsamında başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki TOKİ Şanlıurfa arsa kura sonuçları isim listesi nereden yayınlanacak, arsa sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Şanlıurfa TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. Şanlıurfa konut kurası çekilişleri 14-16 Kasım tarihleri arasında yapıldı TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Şanlıurfa TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Şanlıurfa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Şanlıurfa TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Şanlıurfa’da arsalar nerede?

TOKİ arsa fiyatları

Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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