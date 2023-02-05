Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri için nefesler tutuldu. TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 40 bin arsa kontenjanının verildiği Şanlıurfa müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Şanlıurfa TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Şanlıurfa arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.