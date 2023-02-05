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Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi?
Kar yağışının beklendiği Şanlıurfa’da Meteoroloji'den gelen uyarılar herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Yoğun kar yağışı yurdun doğusunda hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 2 saatten fazla bir süre ulaşıma kapandı.
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi.
Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa hava durumu