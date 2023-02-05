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Şanlıurfa'da okullar tatil mi?

Kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Şanlıurfa da yer aldı. Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Şanlıurfa'da kar yağışı etkili olacağını Meteoroloji tarafından son dakika olarak duyurdu. Öğrenci ve veliler Şanlıurfa'da okullar yarın tatil mi? Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? sorularını cevabına yoğunlaştı. Peki Şanlıurfa'da Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

16:25 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi?

Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi?

Kar yağışının beklendiği Şanlıurfa’da Meteoroloji'den gelen uyarılar herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Yoğun kar yağışı yurdun doğusunda hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 2 saatten fazla bir süre ulaşıma kapandı.

6 Şubat Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi?

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi.

Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa hava durumu



#Şanlıurfa
#Şanlıurfa kar tatili
#Şanlıurfa valiliği
23 dakika önce
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Şanlıurfa'da okullar tatil mi?
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