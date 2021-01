Saraç Akademi Mesleki Eğitim Kursları ile Hayatınızı ve Kariyerinizi Düzenleyin

Kariyer yapmak, meslek edinmek ve para kazanmak herkesin yaptığı, hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Hayatımızı ve kariyerimizi şekillendirirken önümüzde o kadar çok seçenek belirir ki, bazen ne yapmamız gerektiğinden emin olamayız. Ne yapmak istediğimize karar versek bile nasıl yapacağımızı bilmiyorsak şüphe içinde kalabiliriz. Saraç Akademi olarak şüphelerinize ve kafa karışıklığınıza karşı sizlere önerdiğimiz ve aynı zamanda eğitimini de verdiğimiz meslekler var. Verdiğimiz mesleki kurslar sayesinde hem mesleği öğrenebilirsiniz hem de kariyerinizi şekillendirebilirsiniz. Eğitimini verdiğimiz meslekler arasında Emlak Danışmanlığı, Sorumlu Emlak Danışmanlığı, Araba Satıcısı, Duvarcı, İnşaat Boyacısı, Seramik Karo Kaplayıcısı, Sıvacı, Isı Yalıtımcısı ve İnşaat İşçisi gibi meslekler vardır. Bu mesleklerin her biri kendine ait mesleki yeterlilik belgesine sahiptir ve Saraç Akademi olarak her bir mesleğin eğitimini vermekteyiz. Verdiğimiz mesleki eğitim sayesinde istediğiniz mesleği rahatlıkla öğrenebilir ve hemen kariyerinize atılabilirsiniz. Meslek Yeterlilik Belgeleri ve Eğitim Kursları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız (buraya) tıklayabilirsiniz.

Saraç Akademi Mesleki Kurslarını Tercih Ederek Ek Gelir Elde Etme Şansı Yakalayın

Fiyatların devamlı artması ve faturaların yükselmesi gibi dertler bir çoğumuzu para kazanmaya itmiş durumda. Giderlerimizin gittikçe yükselmesi bir çoğumuz için hayatı zorlaştırırken, buna çözüm olarak yapabileceklerimiz de maalesef limitli. Diğer giderlerimizden kısmayı düşünsek de bir yerden sonra mümkün olmayacaktır. Bu yüzden de ek gelir kazanmak artan fiyatlar ve yükselen faturalarla başa çıkmak için en ideal yöntemdir. Ek para kazanmak için yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız Saraç Akademi olarak sizler kendi bünyemizde mesleki kurslarını verdiğimiz emlakçılık, oto galeri, boyacılık, inşaat işçiliği, duvarcılık, sıvacılık ve fayans ustası gibi işleri önerebiliriz. Her birinin eğitimini olabilecek en iyi şekilde vermekteyiz.

Emlak Danışmanlığı mesleki eğitimi alarak başarılı bir emlakçı olabilirsiniz. Emlakçılık eğitiminizle öğrendiniz tecrübelerle beraber gelişen emlak piyasasında kendi yerinizi bulabilir ve gittikçe işlerinizi büyütebilirsiniz. Saraç Akademiemlakçılık kursu sayesinde öğreneceğiniz bilgilerle mesleğinizde hiç sorun yaşamadan gittikçe büyüyebilirsiniz. Böylece hem maddi açıdan güzel bir gelir elde edersiniz hem de hayatınızı maddi yönden kontrol edebilirsiniz.

Emlak Danışmanlığı dışında Oto Galeri Yeterlilik Belgesi alarak da araba alım satım yapabilirsiniz. Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasının gittikçe büyümesiyle beraber işlerinizi rahatça genişletebilirsiniz. Saraç Akademi bünyesinden alacağınız oto galericilik mesleki eğitimi ile sadece teorik değil, aynı zamanda pratik tecrübeler de elde edeceğiniz için mesleğinize de bir adım önde başlarsınız. Uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerimiz sayesinde mesleğinizde yabancılık çekmeden işlerinizi büyütüp para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Emlak Danışmanlığı ve Otomobil alım satım dışında sizi kariyerinizde yeni sayfalara götürecek diğer mesleğimiz ise İnşaat alanıdır. İnşaat işçisi, duvarcı, sıvacı, fayans ustası ve boyacı gibi farklı meslek alanlarının hepsinde ilerleyebilmenizi sağlayan mesleki eğitim kurslarımız sayesinde rahatça istediğiniz alanda çalışmaya başlayabilirsiniz. İnşaat sektöründe mesleklerin her biri gittikçe büyümekte ve çalışma alanları da artmakta. Bunun sebebi ise her gün yeni bir inşaata başlanıyor olması. Siz de devamlı büyüyen bu sektörde bir meslek edinerek para kazanmak için Saraç Akademiye gelebilirsiniz.

Emlak Yeterlilik Belgesi Eğitimi ile Emlak Danışmanlığı Yapın

Ülkemizde her gün yüzlerce yeni bina satışa çıkmakta. Eski binalar yıkılırken yerlerine yeni inşaatlar başlıyor ve insanlar da ev değiştirdikçe yeni emlak alanları ortaya çıkıyor. Şehirden uzak yerlere inşa edilmiş evler bir anda değer kazanıyor ve emlak piyasası inanılmayacak şekilde yön değiştiriyor. Bunları gören ve değerlendiren insanlar da kar edebiliyor. Bu kadar fazla olayın gerçekleştiği ve devamlı büyüyen emlak piyasasında ise siz de yerinizi alabilirsiniz. Emlak piyasasının devamlı genişlemesi ve her gün yeni fırsatların katılması sayesinde siz de yerinizi alarak Emlak Danışmanı olabilir ve hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Emlak Danışmanı olmak kariyer açısından oldukça avantajlı bir meslek. Emlak Danışmanlığı beraberinde gelen avantajların ilki iş alanının devamlı genişlemesi. Şu anda bile internette bir milyondan fazla emlak ilanı dolaşmakta. Siz de çevrenize bakarsanız devamlı satılan ya da kiraya verilen evler, daireler görebilirsiniz. Bu kadar aktif bir sektörde siz de hızlıca katılarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Tabi bunun için öncelikle Emlakçılık Yeterlilik Belgesine ihtiyacınız var. Emlak Yetki Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun verdiği resmi bir belgedir. Mesleki Yetki Belgesi sayesinde resmi olarak çalışma izni almış olursunuz. Mesleki Belge almak için de öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurumunun Sınavına girmeniz gerekmektedir. Gireceğiniz sınav MYK tarafından özenle hazırlanmaktadır ve soruları emlakçılık alanına özel sorular olduğu için özel eğitim gerektirmektedir. MYK sınavını geçebilmek için almanız gereken eğitim ve daha fazlasını Saraç Akademide bulabilirsiniz. Saraç Akademi Emlak Danışmanı kursu sayesinde mesleki sınavdan rahatlıkla başarılı olabilirsiniz. Saraç Akademi mesleki yeterlilik kursu aldıktan sonra MYK üzerinden başvuru yaparak sınava girebilirsiniz. Emlak Yeterlilik Sınavı diğer birçok mesleki yeterlilik sınavı gibi teorik ve pratik olarak 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çoktan seçmeli soruların sorulduğu test aşaması vardır. Testte %70 başarı oranı sağladıktan sonra sınavın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanırsınız. İkinci aşamada MYK tarafından seçilmiş bir uzman emlakçı ile mülakata girersiniz. Tıpkı gerçek hayatta mesleğinizi yapıyormuş gibi mülakat gerçekleşir ve karşınızdaki kişi sizi test edecek sorular sorar. Uzman emlakçının sorduğu bazı sorular özeldir ve kritik soru olarak adlandırılır. Kritik sorular yanlış cevap verildiği takdirde sınavınızı geçersiz kılar. Bu yüzden mesleğinizi ince detaylarına kadar bilmeniz gerekmektedir. Sınavda satış öncesi işlemleri, satış sonrası işlemleri, belge ve evrak işlemleri, iş sağlığı güvenliği ve pazarlık gibi konulardan sorular gelir. Tüm bu soruları doğru yapabilmek içinse Saraç Akademi mesleki kursu almanız gerekmektedir. Alacağınız eğitim sizin mesleki yetki sınavını başarıyla geçmenizi sağlamanın yanı sıra mesleğinizi yaparken de zorlanmamanızı sağlayacaktır. Saraç Akademi eğitmenleri sizlere ezbercilikten uzak ve tecrübeye dayalı bir eğitim vermektedir. Bu sayede mesleki eğitimi aldıktan sonra mesleğinizi yaparken de sorun yaşamadan mesleğinizi yapabilirsiniz. Saraç Akademi emlak yeterlilik belgesi eğitimi hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız (buraya) tıklayarak her şeyi öğrenebilirsiniz.

Oto Galeri Yeterlilik Belgesi Alarak Araba Piyasasında Yerinizi Edinin

Ülkemizde en büyük ihtiyaçlardan biri olan arabalar, devamlı ticaret içinde dönmekte. Herkesin araba almayı planladığı, lüksten daha çok ihtiyaç olan arabaların piyasası gittikçe artmakta. İkinci el araç alım satım işleri, oto galeriler gittikçe yaygınlaşmaya başladı çünkü arabalar lüksten daha çok gereksinime dönüştü. Bu yüzdende herkes araba alma ihtiyacını hissetmeye başladı. Şehirlerin büyümesi ve toplu taşımanın zorlu olması insanlara araba konforunu hatırlatıyor. Kişisel arabaların bu kadar önem kazanması sayesinde araba ticareti de artmış durumda. Arabaların ticaretinin artması iyi bir durum olsa da yükselen fiyatlardan dolayı insanlar yeni arabalardan çok ikinci el arabalara yönelmeye başladı. Bu yüzden devamlı büyümekte olan ikinci el otomobilpiyasasında kendi işinizi kurmanız ve piyasaya girmeniz artık çok kolay. Araç alıp satmak için de yapmanız gereken en önemli şey Araç Alım Satım Mesleki Yeterlilik Belgesi almak. Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından getirilmiş zorunlu bir belgedir. Araç ticareti yapacak kişilerin insanları mağdur etmemesi ve kalifiye olması için getirilmiştir. Otomobil alım satım mesleki yeterlilik belgesi için de MYK sınavına girmeniz gerekmektedir. Oto galeri mesleki yeterlilik sınavında araç satışına dair spesifik sorular bulunacağından dolayı mesleki eğitim alarak araba satışını öğrenmeniz şarttır. Eğer siz de araç alım satım işine girmek istiyorsanız (buraya) tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi Alarak Yeni Meslekleri Keşfedin

Çevremizde her gün yüzlerce yeni binanın yapıldığını ve eskilerinin de yıkıldığını görürüz. Teknoloji ilerledikçe ve binalar eskidikçe yerlerine daha iyi ve modern binalar yapılmakta. Tüm bu binalarda ise yüzlerce çalışan bulunmakta. Bu çalışanların her biri inşaat alanında farklı meslek alanlarında çalışmakta ve her biri bir diğerin önemlidir. İnşaatta işçileri sayesinde binalarımız oldukları halleri almaktadır. İnşaatta çalışmak fiziksel olarak uğraş gerektiren bir meslektir. Fiziksel olarak başa çıkabiliyor olsanız bile inşaatta çalışmak için İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. Alacağınız inşaat mesleki belgeleri mesleklerine göre ayrılmakta ve çalışacağınız alanda yasal olarak çalışma fırsatı sunmakta. Her bir mesleğin kendisine ait mesleki yeterlilik belgesi olduğu için siz de çalışmak istediğiniz alana göre mesleki belge seçimi yapmalısınız. Alabileceğiniz çok fazla mesleki yeterlilik belgesi olsa da her biri için öncelikle eğitim almanız gerekmekte. Eğer eğitim almazsanız yeterlilik belgesi sınavında başarısız olursunuz. Alacağınız mesleki eğitimin oldukça iyi ve kaliteli bir eğitim olması gerekmektedir çünkü mesleki yeterlilik eğitimi size tüm mesleği öğretecektir. Bundan dolayı detaylarına kadar öğrenebilmeniz önemlidir. Saraç Akademi olarak alanında uzman insanlar tarafından oluşan eğitmen kadromuz size alabileceğiniz en iyi eğitimi sunmak için bir araya getirilmiştir. Piyasada uzun yıllar boyunca çalışmış ve mesleğin her inceliğini öğrenmiş insanlar tarafından verilen eğitimlerimiz inşaat mesleki yeterlilik sınavını rahatlıkla geçmenizi sağlayacaktır.

Saraç Akademimesleki yeterlilik kursları arasında inşaat işçisi, duvarcı, sıvacı, fayans ustası, ısı yalıtımcısı ve boyacı meslekleri bulunmaktadır. Her bir mesleğin kursunu olabilecek en iyi şekilde vermekteyiz. Duvarcı mesleki eğitim kursu içerisinde tüm kursiyerlerimize hem teorik hem de pratik tecrübe kazandırmaktayız. Alacağınız eğitimle beraber duvarcılık mesleki yeterlilik sınavını geçebilirsiniz. Eğitimini verdiğimiz bir diğer meslek ise inşaat boyacılığıdır.İnşaat boyacılığı günümüzde en yaygın mesleklerdendir ve birçok alanda çalışabilmektedir. Verdiğimiz boyacılık mesleki kursu sayesinde boyacılık mesleğinin en ince detayların kadar öğrenip mesleğinizi yapabilirsiniz. Bir başka inşaat kursumuz ise sıvacı mesleki eğitim kursudur. İnşaatlarda oldukça önemli bir role sahip olan sıvacılar, alacakları eğitimle mesleklerini kolayca yapabilecektirler. Verdiğimiz sıvacı mesleki eğitim kursu size ihtiyacınız olan mesleki tecrübeyi kazandırır ve mesleğinizi öğrenmenizi sağlar. Saraç Akademi mesleki kursu aldıktan sonra rahatlıkla sıvacı mesleki yeterlilik belgesisınavını geçebilirsiniz. Aynı şekilde çok derin ve detaylı eğitim isteyen seramik karo kaplamacısı mesleğinin de mesleki kursunuz vermekteyiz. Verdiğimiz fayansçı mesleki kursu ile seramik karo mesleki yeterlilik sınavını rahatlıkla geçebilirsiniz. Seramik karo kaplayıcısı oldukça tecrübe isteyen bir meslek olduğu için Saraç Akademi mesleki kursunu mutlaka almalısınız. Fayans ustası gibi yanı şekilde çok yaygın ve devamlı yeni iş alanları açılan ısı yalıtımcısı mesleğinin de eğitimini vermekteyiz. Verdiğimiz ısı yalıtımı mesleki kursu sayesinde en ince detayına kadar öğrenebilirsiniz ve ısı yalıtımcısı mesleki yeterlilik sınavını geçebilirsiniz. Tüm bu meslekler hakkında daha fazla bilgi ve detay almak için bu (içeriğimizi) de okuyabilirsiniz.

Duvarcı Mesleki Yeterlilik Belgesi Alarak Yeni Bir Mesleğe Geçin

İnşaatlarda en önemli mesleklerden birisi olan Duvarcı mesleği, iş alanı gittikçe genişleyen bir meslektir. Duvarcılar isminden de anlayabileceğiniz üzere duvarları ören kişilerdir. Ancak Duvarcı eğitimi olmadan o duvarları örmek oldukça zordur çünkü ufak hatalar tüm duvarın yamuk olmasına sebep olur. Bundan dolayı Duvarcı mesleki yeterlilik belgesi gereksinimi vardır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, duvarcıların mesleki eğitim almasını zorunlu kılarak, duvarcıların mesleklerini öğrenmesini ve hatasız şekilde çalışmasını istemiştir. Saraç Akademi olarak MYKsınavını geçebilecek ve her başvurana mesleği güzelce öğretebilecek kaliteli eğitimi sunmaktayız. Alacağınız Saraç Akademimesleki kursu sayesinde mesleğinizi kolayca öğrenebilir ve Duvarcı mesleki yeterlilik belgesi alabilirsiniz. Mesleki yeterlilik belgesi duvarcı olmak için zorunludur. Eğer belgesiz iş yaparsanız ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Duvarcı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için bu (yazımızı) okuyabilirsiniz.

İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Alarak Boyacı Olmak Çok Kolay

İnşaat boyacısı mesleği ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan ve en popüler mesleklerden. Ancak bu kadar yaygın olsa da boya yapmak oldukça detaya dikkat gerektiren bir iştir. Bundan dolayı boyacılar eğer yeterince nitelikli değilse evleri boyarken zor anlar yaşayabilir ve başka sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sebeplerden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Boyacılığı için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirmiştir. İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak içinse Saraç Akademi mesleki eğitim kursu alabilirsiniz. Saraç Akademi olarak verdiğimiz inşaat boyacısı mesleki eğitim kursu sayesinde inşaat boyacısı mesleki yeterlilik sınavında da başarıya ulaşabilirsiniz. Ayrıca boyacılıkmesleki kursu alırken edineceğiniz tecrübelerle de mesleğinizde başarılı olabilirsiniz. Mesleki yeterlilik kursu aldıktan sonra inşaat boyacı mesleki yeterlilik sınav soruları size çok kolay gelecek. İnşaat Boyacısı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu (yazımızı) okuyabilirsiniz.

Seramik Karo Kaplayıcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayesinde Kariyerinizde Yeni Bir Sayfa Açın

Ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan meslek alanlarından birisi de seramik karo kaplamacısıdır. Apartmanların girişleri, balkonlar, banyolar ve mutfaklar gibi birçok iç ve dış mekanı fayansla yapılmış şekilde görebilirsiniz. Her yerde karşınıza çıkan tüm bu seramikler ise seramik karo kaplayıcıları tarafından yapılmıştır. Hala da her gün yeni binaların yapımı, eski evlerin tadilatı gibi birçok şekilde fayans ustalarına ihtiyaç duyuluyor. Fayans ustaları bu kadar çok iş alanına sahipken, siz de fayansçı olarak kariyerinizde yeni bir sayfa açabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Fayans ustası olmak içinse öncelikle Seramik Karo Kaplayıcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. Alacağınız mesleki yetki belge sayesinde resmi olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Seramik Karo Kaplayıcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak içinse Saraç Akademi mesleki yeterlilik kurslarından yararlanabilirsiniz. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimizle beraber hem sınavı geçebilir hem de fayansçılık mesleğini tam olarak öğrenebilirsiniz. Seramik Karo Kaplayıcısı Mesleki Yetki Belgesi hakkında daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız (buraya) tıklayabilirsiniz.

Sıvacı Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Yeni Kariyerinize Hemen Başlayın

Sıvacılık inşaatta en gerekli alanlardan birisidir. Duvarların örülmesi bir yana, sıvalar yapılmadan evler tamamlanmış sayılmaz. Yapılan sıvanın türüne de bağlı olarak çok dikkatli ve detaylı yapılması lazımdır. Sıvanın gerektirdiği dikkat ve el becerisi çok fazla olduğundan dolayı iyi bir eğitim almadan yapması çok zordur. Saraç Akademi Sıvacı Mesleki Yeterlilik kursu sayesinde mesleğinizi rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Alacağınız sıvacılık mesleki kursu bu alanda yıllar boyunca çalışmış olan uzmanlar tarafından verilmektedir. Hem teorik hem de pratik tecrübe elde etmenizi sağlayarak gerçek sıvacı kriterlerine uygun şekilde mesleğinizi yapabileceksiniz. Sıvacı Mesleki Yeterlilik Belgesieğitimi aldıktan yetki belgenizi alarak resmi şekilde sıvacı olabilirsiniz. Sıvacı Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu (yazımızı) da okuyabilirsiniz.

Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayesinde Hayatınızda Yeni Bir Döneme Başlayın

İnşaat alanında, özellikle modern ve yeni yapılan binalarda gittikçe yaygınlaşan yalıtım işlemi, gün geçtikçe hem çalışan ihtiyacını hem de çalışan sayısını arttırıyor. Yalıtım işleminin birçok yerde çok önemli olması sayesinde iş alanı gittikçe artıyor. Üstelik devamlı yeni binaların da yapılması sayesinde de iş alanı hiç azalmıyor. Bu sektörde siz de ısı yalıtımcısı olarak kendinize iş bulabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik mesleği öğrenmek Saraç Akademi sayesinde düşündüğünüzden daha kolay. Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Eğitimi için Saraç Akademiye hemen şimdi başvurabilirsiniz. Aldığınız mesleki kurstan sonra Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavına girersiniz. Sınavda başarılı olmak için hem teorik bilgiye hem de pratiğe ihtiyacınız vardır. Uzman kadromuz tarafından verilen eğitimimiz sayesinde ihtiyacınız olan tüm eğitime de erişebilirsiniz. Siz de Isı Yalıtımcısı olarak para kazanmak ve yeni bir kariyere atılmak istiyorsanız Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Eğitimi için Saraç Akademiye başvurabilirsiniz. Isı Yalıtımcısı hakkında daha fazla detay ve bilgi için (buraya) tıklayabilirsiniz.

İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Alarak Kariyerinizi Şekillendirin

İnşaatta çalışabileceğimiz alanlar hiç bitmemekle beraber, her gelişen teknolojiyle beraber yeni meslekler de ortaya çıkmakta. Meslek sayısı ne kadar artarsa atsın, inşaat sektöründe en önemli olan mesleklerin yeri etkilenmemektedir. Bu inşaat meslekleri arasında en önemlilerinden birisi olan İnşaat İşçisi mesleki alanı inşaatlar için büyük önem taşımakta. İnşaat işçileri inşaatlar içerisinde oldukça önemli role sahiptirler. İnşaatta asıl çalışan olarak sayılan bu kişiler sayesinde binalarımız inşa edilmektedir. Siz de inşaat işçisi olmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken şey İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaktır. Bu mesleki belgeye sahip olmak için de İnşaat İşçisi mesleki eğitimi almalısınız. Saraç Akademimesleki eğitim kursları size mesleğini hem bilgi olarak hem de tecrübe olarak kazandırır. Böylece hem MYK sınavını geçebilirsiniz hem de mesleğinizi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. İnşaat İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında daha fazla detaya ulaşmak için bu (yazımızı) da okuyabilirsiniz.