TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı! Şebnem Korur Fincancı kimdir?

PKK’nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur hakkında gözaltı kararı verildi.

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ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?

PKK’nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamlandı.

Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzmanı olan Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda da görev aldı.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilen Fincancı, Evrensel gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı.

2016'DA TUTUKLANDI

20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan Haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi.

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30 Haziran 2016'da Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.