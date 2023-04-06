Seçim Seçim Sonuçları - Seçim Haberleri ve Tüm Seçimler
Seçim sonucu hayırlı olsun

Seçim sonucu
hayırlı olsun

Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi
tebrik ediyorum

Canlı seçim sonuçları! CANLI

Canlı seçim sonuçları!

Sonuçları Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

Sonuçları Vahdettin
Köşkü'nde takip edecek

Sandıklar kapandı

Sandıklar kapandı

111 kişiyeişlem yapıldı

111 kişiye
işlem yapıldı

Sandıkları terk etmeyin

Sandıkları
terk etmeyin

YSK'dan hatalı mühür kararı

YSK'dan hatalı
mühür kararı

İstanbullu en isabetlikararı verecektir

İstanbullu en isabetli
kararı verecektir

Sandık görevlileri yemin etti

Sandık görevlileri yemin etti

Bodrum İstanbul’a çıkarma yaptı

Bodrum İstanbul’a çıkarma yaptı

Oy kullanmaya yürüteç ile geldi

Oy kullanmaya
yürüteç ile geldi

Bakan Soylu oyunu kullandı

Bakan Soylu
oyunu kullandı

Sezen Aksu yine erken davrandı

Sezen Aksu yine erken davrandı

Ünlü yönetmenoyunu kullandı

Ünlü yönetmen
oyunu kullandı

Kırgınlıkları bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Seçim göçü

Seçim göçü

İsmail Türüt'ten İstanbul seçimlerine özel türkü

İsmail Türüt'ten İstanbul seçimlerine özel türkü

Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek

Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek

Sandık hilelerine aman dikkat!..

Sandık hilelerine aman dikkat!..

Yaşlı teyze eski İstanbul'u anlattı

Yaşlı teyze eski İstanbul'u anlattı

80 ilden İstanbul’a seçim seferi

80 ilden İstanbul’a seçim seferi

Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

İsmail Türüt'ten İstanbul seçimlerine özel türkü

İsmail Türüt'ten İstanbul seçimlerine özel türkü
Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek

Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek
Sandık hilelerine aman dikkat!..

Sandık hilelerine aman dikkat!..
Yaşlı teyze eski İstanbul'u anlattı

Yaşlı teyze eski İstanbul'u anlattı
80 ilden İstanbul’a seçim seferi

80 ilden İstanbul’a seçim seferi
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı
Cumhurbaşkanı'nın yüzüne bakmaya tenezzül etmeyen sandık görevlisi
00:16
VİDEO

Cumhurbaşkanı'nın yüzüne bakmaya tenezzül etmeyen sandık görevlisi
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
00:54
VİDEO

Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor
00:00
VİDEO

Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor
Binali Yıldırım oyunu kullandı
02:09
VİDEO

Binali Yıldırım oyunu kullandı
Sezen Aksu'nun oy paniği
VİDEO

Sezen Aksu'nun oy paniği
Bugün kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır
02:31
VİDEO

"Bugün kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması
03:49
VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması
Sandığa giden başörtülü kadına çirkin maumele
01:37
VİDEO

Sandığa giden başörtülü kadına çirkin maumele
İmamoğlu FETÖ ile ilgim yok dedi ama...
00:27
VİDEO

İmamoğlu FETÖ ile ilgim yok dedi ama...
Binali Yıldırım 'super mario' oldu
02:15
VİDEO

Binali Yıldırım 'super mario' oldu
İmamoğlu ile Küçükkaya siyasi ve medya yolsuzluğu yapmışlardır
02:23
VİDEO

"İmamoğlu ile Küçükkaya siyasi ve medya yolsuzluğu yapmışlardır"
Yıldırım, İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek saydı
02:08
VİDEO

Yıldırım, İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek saydı
TÜRKİYE SEÇİM TARİHİ