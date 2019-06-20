1 görüşme 3 yalan

İki ismin otel buluşmasına ilişkin yeni görüntüler yayımlandı. Görüntüler birbiriyle çelişkili açıklamalar yapan tarafların hepsini yalanladı.

YALAN 1

Skandal görüşmenin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan İsmail Küçükkaya, telefon açarak Binali Yıldırım’ın ekibini bilgilendirdiğini iddia etti. Ancak, Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş, Küçükkaya’yı yalanladı. Gizli görüşme ile ilgili duyum alınca Küçükkaya’yı kendisinin aradığını belirten Sertbaş, “Bana 'danışmanlarıyla görüştüm' dedi, İmamoğlu ile görüştüğünü söylemedi” ifadelerini kullandı.

YALAN 2

Küçükkaya’nın diğer yalanı ise görüşmenin süresi ile ilgili oldu. Küçükkaya, “Ben danışmanlarıyla konuştum. Mesela Ekrem İmamoğlu ile konuşmam herhalde 3 dakikadır. 5 dakika değildi” ifadelerini kullandı. Ancak, görüntüler Küçükkaya’nın İmamoğlu ile en az 46 dakika görüştüğünü ortaya koydu.

YALAN 3

Görüşme ile ilgili diğer yalanı Ekrem İmamoğlu söyledi. İmamoğlu katıldığı televizyon programında “Küçükkaya beni aradı. ‘Sizle görüşmek istiyorum, daha sonra da Yıldırım'a gideceğim, dedi. İstanbul'da Taksim'de bir otelde görüştük. 15 dakika falan sürdü” dedi. Ancak görüntüler İmamoğlu’nu da yalanladı. Görüntülere göre Küçükkaya, 55 dakika danışmanlarla, 46 dakika da İmamoğlu ile görüştü.