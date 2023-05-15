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Seçim

14 gün sonra 50 bin yeni seçmen daha oy kullanacak

14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı. Seçimin ikinci turunda 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

17:27 . 15/05/2023 Pazartesi
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Türkiye ve yurt dışındaki seçmenler yoğun bir katılım gösterdi. Yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti. 60 milyona yakın seçmen oy kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı.

1 milyon genç sandığa gitti

Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

İkinci turda 50 bin seçmen daha olacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek. Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak. 28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#YSK
#seçim
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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek