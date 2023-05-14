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Seçim

İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları: Adayların ve partilerin oy oranları belli oldu

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de adayların ve partilerin oy oranları...

19:06 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için sandıklara akın etti. Tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde seçim sonuçları merak edilmeye başladı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık : % 15.57

İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan %49.61

Muharrem İnce %0.37

Kemal Kılıçdaroğlu %45.39

Sinan Oğan %4.63

İstanbul Milletvekilliği seçim sonuçları:

AK Parti %43.15

MHP %31.42 17

Yeniden Refah %0.79 0

BBP %0.40 0

CHP %5.73 6

İyi Parti %2.77 3


ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %54.77

Kemal Kılıçdaroğlu %37.99

Sinan Oğan %6.72

Muharrem İnce %0.52


Milletvekilliği seçim sonuçları::

AK Parti %46.20

MHP %16.18 6

Yeniden Refah %2.46

BBP %1.35

CHP %14.24

İyi Parti %12.24


İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %33.98

Muharrem İnce %0.54

Kemal Kılıçdaroğlu %60.62

Sinan Oğan %4.87


Milletvekilliği seçim sonuçları:

AK Parti %40.61

MHP %5.72

BBP %0.35

Yeniden Refah %0.31

CHP %32.76

İyi Parti %8.75


Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-cumhurbaskanligi-2023/secim-sonuclari

Genel seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-2023/secim-sonuclari

Seçim sonucu, oy oranları, anlık tablolar, il, ilçe oy oranları,
gibi veriler
seçim ekranında olacak.
İşte 14 Mayıs seçim sonuçları, oy oranları ve milletvekili dağılımı...
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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları