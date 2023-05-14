Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.
Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için sandıklara akın etti. Tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde seçim sonuçları merak edilmeye başladı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık : % 15.57
Recep Tayyip Erdoğan %49.61
Muharrem İnce %0.37
Kemal Kılıçdaroğlu %45.39
Sinan Oğan %4.63
AK Parti %43.15
MHP %31.42 17
Yeniden Refah %0.79 0
BBP %0.40 0
CHP %5.73 6
İyi Parti %2.77 3
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan %54.77
Kemal Kılıçdaroğlu %37.99
Sinan Oğan %6.72
Muharrem İnce %0.52
AK Parti %46.20
MHP %16.18 6
Yeniden Refah %2.46
BBP %1.35
CHP %14.24
İyi Parti %12.24
İZMİR SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan %33.98
Muharrem İnce %0.54
Kemal Kılıçdaroğlu %60.62
Sinan Oğan %4.87
AK Parti %40.61
MHP %5.72
BBP %0.35
Yeniden Refah %0.31
CHP %32.76
İyi Parti %8.75
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