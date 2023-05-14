Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için sandıklara akın etti. Tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde seçim sonuçları merak edilmeye başladı.