2 Haziran’da sandık başına

YSK, kısıtlı seçmenin oy kullandığının tespit edildiği üç ilçede yeniden seçim kararı almıştı. Honaz’da CHP’nin adayının 8 oy önde olduğu açıklandı. AK Parti ve CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu fark 1 oya düştü. AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek seçimin iptaline karar verdi.

İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN ÖNEMLİ EŞİK

Seçimlerde Yusufeli’nde ise 3 oy farkla AK Parti adayı Eyüp Aytekin kazandı. CHP'nin itirazı üzerine bu ilçede de seçim iptal edildi. Keskin'de ise İYİ Parti adayı 7 oyla seçimi önde bitirmişti. AK Parti’nin itirazı sonucu, kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirlenerek seçim iptal edildi. Seçim için son haftaya girilen üç ilçede seçim çalışmaları da hız kazandı. AK Parti kurmayları seçimlerin yenileceği ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başta genel başkan yardımcıları olmak üzere tüm teşkilat bu üç ilçeye çıkarma yapılacak. Daha önce AK Parti’nin 1-2 oy farklı ile kaybettiği bu ilçelerde seçmenin iknası için çaba gösterilecek. 3 İlçedeki seçimler İstanbul seçimi öncesinde önemli bir eşik olarak görülüyor.