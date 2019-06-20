Seçim Pazar günü seçmen listelerindeki 68 bin kişi oy kullanamayacak
2019 YEREL SEÇİMİ

23 Haziran İstanbul seçiminde 68 bin şerhli seçmen oy kullanamayacak

Pazar günü seçmen listelerindeki 68 bin kişi oy kullanamayacak

31 Mart seçimlerinin arından tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 6 Mayıs’ta iptal edilen İstanbul seçimleri pazar günü yenilenecek. Bu seçim bir yenileme seçimi odluğu için seçmen listesi güncellenmeksizin hazırlandı. Ancak 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" çerçevesinde belirlenen 68 bin kişinin karşısına “oy kullanamaz şerhi” düşüldü. 18-19 Haziran’da oluşturulan seçmen kütükleri neticesinde çoğaltılmasına ve dağıtılmasına başlandı. Seçmen kütüklerinde yer alan ‘oy kullanamaz şerhi’ notuna oy verme işlemi sırasında sandık görevlileri ile seçmenler tarafından dikkat edilmesi gerekiyor.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların ardından tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle YSK seçimlerin 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanma hakkı vardı. Seçim yenileme seçimi olduğu için listelerde güncelleme yapılmaksızın 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek. 18-19 Haziran günü gerekli kurumlardan bilgileri alınan seçmenlerin karşısına oy kullanamaz şerhi düşülerek seçmen kütükleri hazırlandı.

68 BİN SEÇMEN KÜTÜĞÜNE OY KULLANAMAZ ŞERHİ

  • İstanbul’da yenilecek seçimlerde 10 milyon 560 bin 963 kişi seçmen listesinde yer alıyor. Ancak bu listedeki 68 bin kişi karşısında oy kullanamaz şerhi düşüldü. Çünkü bu listede; Kısıtlı seçmenler, vefat edenler, asker olanlar veya 31 Mart’tan sonra terhis olanlar, vatandaşlıktan çıkartılanlar, kamu hizmetinden kısıtlılar, cezaevinde olanlar ve askeri öğrenciler yer almakta. Bu şekilde olan 68 bin kişinin karşısına seçmen kütüğünde oy kullanamaz şerhi düşüldü.

OY VERME İŞLEMİ SIRASINDA BU NOTA DİKKAT!

23 Haziran’da hem sandık başında görevli olan sandık kurulu üyeleri ve müşahitler ile oy kullanmak için sandığa giden seçmenler oy verme işlemi sırasında bu ‘oy kullanamaz şerhi’nin bulunduğu kişilere dikkat etmesi gerekiyor. Sandık başkanları ve sandık üyelerinin bu şerhin düşüldüğü seçmenlere kesinlikle oy kullandırmaması gerekiyor. Burada da sandık başında bulunan görevlilerin herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için bu nota dikkat etmesi gerekiyor.

TERHİS OLANLAR NEDEN OY KULLANAMAYACAK?

  • 31 Mart’tan sonra 23 Haziran’a kadar terhis olanların oy kullanamamasının nedeni ise; bu seçimin yenileme seçimi olması nedeniyle 31 Mart'ta askerde oldukları için seçmen listesinde bulunmamaları.
23 Haziran seçimleri için şerh düşülen asker veya terhis olanların sayısının yaklaşık 34 bin olduğu belirtildi.

31 MART’TAN SONRA 18 YAŞINI DOLDURANLAR DA OY KULLANAMAYACAK

Ayrıca bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

  1. Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak.
  2. 8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak.
  3. 4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak.
  4. 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak.
  5. Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi seçimde oy kullanamayacak.

Seçmen listelerinde dikkat edilmesi gereken detay: Oy kullanamayacaklar
SEÇİM
Seçmen listelerinde dikkat edilmesi gereken detay: Oy kullanamayacaklar
Kontenjan sayısı belli oldu

Kontenjan sayısı belli oldu

​YÖK öğretmenlik kontenjanının yüzde 10 düşürüldüğünü açıkladı.
ABD, İranı suçlayamaz!

ABD, İran'ı suçlayamaz!

​İran, ABD'nin casus uçağını vurdu: Şimdi ne olacak?
68 bin kişi oy kullanamayacak

68 bin kişi oy kullanamayacak

​Pazar günü seçmen listelerindeki bu nota dikkat.
Kararlılığın <br>adı olacak

Kararlılığın
adı olacak

​Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e uğurlandı.
Valiye hakaret<br>Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Valiye hakaret
Cumhurbaşkanı'na hakarettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de konuştu.
İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da yakalandı

​Gri kategoride her yerde aranıyordu.
Anketlerde manipülasyon var

Anketlerde manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
Asla izin vermeyeceğiz

Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensupları ile buluştu.
17 sanığa 141 kez<br>ağırlaştırılmış müebbet

17 sanığa 141 kez
ağırlaştırılmış müebbet

Genelkurmay çatı davasında ceza yağdı.
Şile'de<br>korkutan hortum

Şile'de
korkutan hortum

Sabah saatlerinde denizde bir anda ortaya çıktı.
19 ile yeni uyarı

19 ile yeni uyarı

​Meteorolojiden yeni yağış uyarısı yapıldı.
Akıl almaz iş listesi

Akıl almaz iş listesi

​CHP'li belediyelerde zulüm 2 ay geçmeden başladı.
Hak ettikleri<br>cezayı aldılar

Hak ettikleri
cezayı aldılar

​Bakan Gül'den çatı davası kararına ilişkin açıklama.
İşçi memur<br>omuz omuza

İşçi memur
omuz omuza

​'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne memurlar da katılıyor.
7 bina boşaltıldı

7 bina boşaltıldı

Kocaeli'de çökme nedeniyle 23 hane tahliye edildi.
Şimdi siz düşünün

Şimdi siz düşünün

​Doğu Akdeniz'deki kuşatmaya karşı Maraş'ın açılmasına karar verildi.
İran 'düşürdük'<br>diye duyurdu

İran 'düşürdük'
diye duyurdu

ABD'ye ait İHA'yı vurduklarını açıkladılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.