Pazar günü seçmen listelerindeki 68 bin kişi oy kullanamayacak

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul sonuçlarına ilişkin yapılan itirazların ardından tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle YSK seçimlerin 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanma hakkı vardı. Seçim yenileme seçimi olduğu için listelerde güncelleme yapılmaksızın 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek. 18-19 Haziran günü gerekli kurumlardan bilgileri alınan seçmenlerin karşısına oy kullanamaz şerhi düşülerek seçmen kütükleri hazırlandı.

68 BİN SEÇMEN KÜTÜĞÜNE OY KULLANAMAZ ŞERHİ

İstanbul’da yenilecek seçimlerde 10 milyon 560 bin 963 kişi seçmen listesinde yer alıyor. Ancak bu listedeki 68 bin kişi karşısında oy kullanamaz şerhi düşüldü. Çünkü bu listede; Kısıtlı seçmenler, vefat edenler, asker olanlar veya 31 Mart’tan sonra terhis olanlar, vatandaşlıktan çıkartılanlar, kamu hizmetinden kısıtlılar, cezaevinde olanlar ve askeri öğrenciler yer almakta. Bu şekilde olan 68 bin kişinin karşısına seçmen kütüğünde oy kullanamaz şerhi düşüldü.

OY VERME İŞLEMİ SIRASINDA BU NOTA DİKKAT!

23 Haziran’da hem sandık başında görevli olan sandık kurulu üyeleri ve müşahitler ile oy kullanmak için sandığa giden seçmenler oy verme işlemi sırasında bu ‘oy kullanamaz şerhi’nin bulunduğu kişilere dikkat etmesi gerekiyor. Sandık başkanları ve sandık üyelerinin bu şerhin düşüldüğü seçmenlere kesinlikle oy kullandırmaması gerekiyor. Burada da sandık başında bulunan görevlilerin herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için bu nota dikkat etmesi gerekiyor.

TERHİS OLANLAR NEDEN OY KULLANAMAYACAK?

31 Mart’tan sonra 23 Haziran’a kadar terhis olanların oy kullanamamasının nedeni ise; bu seçimin yenileme seçimi olması nedeniyle 31 Mart'ta askerde oldukları için seçmen listesinde bulunmamaları.

23 Haziran seçimleri için şerh düşülen asker veya terhis olanların sayısının yaklaşık 34 bin olduğu belirtildi.

31 MART’TAN SONRA 18 YAŞINI DOLDURANLAR DA OY KULLANAMAYACAK

Ayrıca bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak. 8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak. 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak. Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi seçimde oy kullanamayacak.