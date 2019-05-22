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Seçim 23 Haziranda hak yerini bulacak
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2019 YEREL SEÇİMİ

23 Haziran’da hak yerini bulacak

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Çengelköy tarihi Çınaraltı çay bahçesinde esnaf ve vatandaşlarla sahur yaptı. Tek tek vatandaşların sofrasına uğrayıp sohbet eden Yıldırım, “Siz bize güç veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz; inşallah bu enerjiyle, bu heyecanla, 23 Haziran’da ne yapıyoruz? Hak yerini bulacak mı? Binali Başkan olacak mı?” diye destek istedi. Vatandaşlar Yıldırım’ın bu sözlerine sevgi gösterisiyle karşılık verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çengelköy’deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’ndeki sahur programına katılan Binali Yıldırım, vatandaşların masalarını tek tek ziyaret edip fotoğraf çektirdi.
Çengelköy’deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’ndeki sahur programına katılan Binali Yıldırım, vatandaşların masalarını tek tek ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimi öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, vatandaşların masalarını tek tek ziyaret edip, fotoğraf çektirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı sahur programında konuşan Yıldırım, “İlçe belediye başkanımız, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen bu organizasyonda o da var kendisine teşekkür ediyorum. Hilmi Bey işi sağlama aldı oturuyor. 31 Mart’ta koltuğu aldı oturuyor hiç kalkmıyor koltuktan ne olur ne olmaz diye işi sağlama alıyor. Biz ayaktayız, durmak yok yola devam” dedi.

OYUMUZ SENİNDİR BAŞKAN

Yıldırım, kendisini dinleyen vatandaşlara, “Hilmi Türkmen’i desteklediniz, seçtiniz teşekkür ederiz. O da Üsküdarımız için çalışacak, güzel işler yapacak. Hilmi Başkanın borcu var, Üsküdar’dan bizim alacağımız kaldı. O hesabı da 23 Haziran’da kapatıyoruz tamam mı?” diye sordu. Yıldırım, “Oyumuz senindir Başkan” diye seslenen bir vatandaşa, “Sen de gaz vermeye devam et” deyince gülüşmeler yaşandı. Yıldırım, “Siz bize güç veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz inşallah bu enerjiyle, bu heyecanla, 23 Haziran’da ne yapıyoruz? Hak yerini bulacak mı? Binali Başkan olacak mı?” diye sordu. Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılandığı çay bahçesinden sevgi gösterileriyle uğurlandı.

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