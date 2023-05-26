28 Mayıs'ta Menderes ve Erdoğan için mutlaka sandığa gidin

Erdoğan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Menderes’e vefa borcunu ziyadesiyle ödedi. Şimdi bizim Erdoğan’a vefa borcumuz var.





KEFENiYLE YOLA ÇIKTI

Kefeniyle yola çıkmış, Menderes’in izinden yürüyen bu adama vefa borcumuz var. Bütün o yaptıklarının ötesinde, Menderes’e yapılanların intikamını akılla, sabırla, suhuletle alan adama vefa borcumuz var.





O MÜHRÜ BASARKEN

Türkiye’ye, demokrasiye, millet iradesine takılmış zincirleri parçalayan o adama vefa borcumuz var. O mührü basarken, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yanında İnönü’yü, Erdoğan’ın fotoğrafının yanında Menderes’i görerek basacağız.





GURBETÇİLERDE REHAVET YOK





Yurt dışındaki seçmen, ikinci turda oy kullanma 5 günle sınırlı olmasına rağmen katılma rekoru kırdı. İlk turda 1 milyon 840 bin vatandaş sandığa gitmişken, bu turda sayı, dün itibarıyla 1 milyon 902 bini geçti. Yurt dışındaki sandıklar kapandı. Gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. En çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da 760 bin 882 seçmen oy kullandı.





Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turu için sandık başına gitmeden önce, yurt dışında yaşayan gurbetçiler vatani görevlerini yerine getirdi. 14 Mayıs’ta yapılan ilk tur seçiminin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlar yeni bir katılım rekoru kırdı. İlk turda sandığa giden 1 milyon 840 bin vatandaşa, 60 binden fazla kişi daha eklendi. Gümrük kapılarında halen devam eden seçimler için şimdiden 1 milyon 902 bin 417 oy kullanıldı. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy kullanılan zarfların yanı sıra boş pusulalar torbalara konuldu. Oy pusulaları, hava yoluyla Türkiye’ye doğru yola çıktı ve Ankara’ya ulaşmaya başladı.

ALMANYA TÜRKİYE GİBİ

Yurt dışı seçmenin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki katılım sayılara yansıdı. İşte ülke ülke durum:

* Almanya’da ilk turda 724 bin 447 kişi oy kullanırken, ikinci turda bu sayı yüzde 5,03 artarak 760 bin 882 oldu.

* Belçika’da 85 bin 913 kişinin oy kullandığı ilk tura göre yüzde 6,81 artış ile 91 bin 763 sandığa gitti.

* Fransa’da 195 bin 909 kişinin katılım gösterdiği ilk tura göre ise yüzde 5,75 artış ile 207 bin 255 kişi oy kullandı.

* Hollanda da ilk turda 144 bin 528 kişi oy kullanırken ikinci turda 160 bin 799 kişi sandığa giderek oy verdi.

* İsviçre’de ilk turda 60 bin 95 kişi oy kullanırken ikinci turda sayı 66 bin 186 oldu.

* İngiltere’de ise oy kullanan sayısı 64 binden 67 bine çıktı.

* ABD’de de iki tura göre oy veren sayısı 51 binden 54 bini aştı.

Oy kullanma işlemlerinin sonlarına doğru, renkli anlar da yaşandı.





DİĞER ÜLKERDEKİ ARTIŞ

50 bin ve üzeri seçmenin olduğu ülkelere göre ikinci tur katılım oranları şöyle arttı: İsviçre’de yüzde 62,55, KKTC’de yüzde 60,19, Belçika’da yüzde 59,36, Avusturya’da yüzde 58,85, Hollanda’da yüzde 55,90, Fransa yüzde 52,51, Almanya yüzde 51,09, ABD’de yüzde 40,48, Avustralya’da yüzde 39,30.

Demokrasi şöleni yaşandı

Türkiye’yi yurt dışında temsil eden büyükelçiler de seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve bir demokrasi şöleni yaşandığını söyledi. İsviçre Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, ikinci turun oy kullanma süresinin 5 gün olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Özkan, “İlk tura nazaran katılım oranımız arttı. Sorunsuz bir şekilde sandıklarımızı kapattık” dedi. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da, Avusturya’da seçime katılım oranının yüzde 60,47 olduğunu söyledi. Seçim sürecinde hiçbir sorun yaşanmadığını belirten Ceyhun, bunun güzel bir “demokrasi şöleni” olduğunu sözlerine ekledi.



