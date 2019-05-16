3 soruşturma birleştirildi

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde binlerce oyun çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar yeni bir safhaya girdi. İstanbul'un Anadolu yakasındaki şaibeleri soruşturan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sandıklarda usûlsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında açılan çok sayıda soruşturmayı 'Maltepe', 'Kadıköy' ve 'Ataşehir' olmak üzere 3 ana dosyada birleştirdi. Başsavcılık daha sonra Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir İlçe Seçim Kurullarına 7 maddelik bir yazı göndererek tüm sandıklara ait bilgilerin savcılığa teslim edilmesini istedi. İlgili seçim kurulları da ellerindeki toplam 26 klasör belgeyi adliyeye teslim etti.

TÜM BİLGİLERİ GÖNDERİN

Gönderdiği yazıda "Maddi gerçeğin açığa çıkarılması için incelenmesi zaruri olan belgelerin ivedilikle gönderilmesi arz olunur" diyen savcılık, seçim kurullarından

7 maddede şu taleplerde bulundu:

* Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri

* Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim bilgileri

* Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bilgileri

* Sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği

* Başkanlığınızca atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneği

* Atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği

* Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazların, itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlemlere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanakları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanak vs.) örneği.





26 KLASÖR İNCELENECEK

Savcılığın istediği evraklar 3 ilçe seçim kurulu tarafından hazırlanarak toplam 26 klasör halinde savcılığa ulaştırıldı. Savcılık, gönderilen bu evrakları 3 ilçe için ayrı ayrı olmak üzere sandık sandık tasnif ederek incelemelere başladı. Bu kapsamda Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oyların sayımı ile sisteme girişinde usûlsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığı mercek altına alındı.