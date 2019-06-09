31 Mart’ın mağduru İstanbullu

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Mesele makam değil, mesele oy. Oy namustur. Verdiğiniz oyun yerine gidip gitmediğinin sorumlusu biziz. Onun için 31 Mart’ın tek mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullu” dedi. Kentteki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Yıldırım, İstanbul’un çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

İSTANBUL’DA 1 MİLYONA YAKIN KASTAMONULU VAR

İki Kastamonu olduğunu belirten Yıldırım, “Biri istiklal mücadelesinin başladığı Şerife Bacıların, Şeyh Şaban-ı Veli’nin Kastamonusu. Kahramanlıkları ve yiğitlikleri ile kurtuluş mücadelesine damga vuran İstiklal Yolu’ndan cepheye lojistik yapan Kastamonu. Diğer Kastamonu da İstanbul’da en fazla nüfusu olan 2 ilden biri olan Kastamonu. İstanbul’daki Kastamonu buradakinden 2 kat daha büyük. Eğer bir sınıflandırma yaparsak İstanbul’daki büyük Kastamonu olur” diye konuştu. 23 Haziran’da İstanbulluların tekrar sandığa gideceğini anlatan Yıldırım, “1 milyona yakın, benim dünürüm Kastamonulu, İstanbul’da sandığa gidecek. Buradan hısımlarıma soruyorum. 31 Mart’ta eksik kalan işi 23 Haziran’da Kastamonu tamamlayacak mısınız? 31 Mart’ın hesabını soracak mıyız? Hem de öyle bir soralım ki daha gıkları çıkmasın. Kastamonu bunu yapar mı? Elbette yapar” ifadelerini kullandı.

2 TÜNELLE DELDİK GEÇTİK

Ulaştırma Bakanlığı döneminde önemli yatırımlar yapıldığını belirten Yıldırım, “Ilgaz kış aylarında geçit vermez ve nice canların yok olmasına neden olurdu. Elhamdülillah artık böyle bir sorun yok. 2 tünelle deldik geçtik. Sadece Ilgaz’ı mı, Türkiye’de yaptığımız tünelleri uç uca koyarsanız İstanbul’dan Kastamonu’ya tünel olur” şeklinde konuştu.

REKLAM

TÜNEL KARARGÂHIM OLDU

Kastamonu havaalanının geçmişte kaderine terk edildiğini anımsatan Yıldırım, “Kastamonu’da sözde havaalanı vardı. Havaalanında erik kurutuyorlardı. Hayvanlar otlatılıyordu. Ne oldu şimdi? Açıldı mı açıldı. Güzel güzel uçaklar çalışıyor mu çalışıyor. Kastamonu’nun 15 Temmuzda da benim için bir hatırası daha var. Yaptığım tüneli o gece karargah olarak kullandım. O gece alçaklar bizi öldürmek için peşimize takıldığında o gecenin sevk ve idaresini İstiklal tünelinden yaptık. 100 yıl sonra Kastamonu yine Türkiye’nin ikinci Kurtuluş mücadelesinin merkezi oldu” açıklamasında bulundu.

ŞEHRİN ANAHTARINI ALACAĞIZ

Kastamonu’nun dünürü olarak talebini açıkça ifade ettiğine dikkat çeken Yıldırım, “31 Mart’ta yarım kalan bir hesap var. Bu hesabı 23 Haziran’da göreceğiz. Kastamonu olarak İstanbul’un anahtarını alacağız. Bunun için çalışmak gerekiyor. Daha fazla çalışacağız. Öyle bir anlamlı farkla bu seçimi alacağız ki hiç kimsenin gıkı çıkmasın. Kastamonu’nun bir de manevi sahibi var Şeyh Şaban-ı Veli, ne diyor; ‘Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun’ ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun özür dilemesini bekliyoruz

CHP’li İmamoğlu’nun Ordu Havaalanında kamu görevlilerine küfür ve hakaret etmesiyle ilgili Yıldırım, “Şimdi o ziyaretten geriye ne kaldı, devletin valisine ağır küfür hakaret. Devletin görevli polislerine memurlarına ağıza alınmayacak sözler. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birisinin böyle sözler sarf etmesi asla ve asla hoş görülemez. Özür bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Canlı yayın için Uğur Dündar’ı tercih ederim

Ekrem İmamoğlu ile yayına ilişkin Yıldırım, “Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda bu programın yapılması ve isteyen bütün kanalların bu programı vatandaşlara duyurması daha doğru olur. Programı kimin yöneteceği benim açımdan fark etmez kim olursa olsun, ben mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa o da olabilir” dedi.

OYNAT 00:00 CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan hakaret: Vali itlik yapmıştır Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder