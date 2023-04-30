ABD'li şirkete peşkeş çekmek mandacılık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023’ü ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin de katıldığı festivalde Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. TEKNOFEST gençliğinin kimi çevrelerin adeta kabusu olduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor, İHA ve SİHA’ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor.”

RİYA KOKUYOR

“Bir başkası çıkıyor, ‘TCG Anadolu’nun iki bombalık ömrü var’ diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye’nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Ne yapsalar ne etseler boş. Türkiye’nin savunma sanayii hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor.”

HAVALİMANINI VERECEK!

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan Atatürk Havalimanı’yla ilgili yayınladığı videoyla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “9’lu koalisyonun adayı, bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söylüyor. FETÖ’cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika’da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli, milli şirketler varken, Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay Kemal, senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü ve Türkiye’de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. ‘Buyurun gelin’ dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açık, hiçbir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbi’mize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyetleri’nden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi’nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti’ne dönüşmüştür.”

DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nda uzay çalışmaları yapılacağından söz ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa, böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara deniz kıyılarına ve çöllere kurulur Bay Bay Kemal. Bunun sebebi, Allah göstermesin herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış, her zamanki gibi. Anlaşılan Bay Bay Kemal’i, Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş, kandırmış. ‘Uzay, mekik, Mars’ diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü’nü kendisine satmaya kalkmamışlar.”

Türkiye başarılı devlet modelinin en güzide örneği

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada Erdoğan’ın “Modern Türkiye’nin kurulum aşamasındaki rolü”ne dikkat çekti. Dibeybe, “Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Bugün, Türkiye’nin bilge yöneticisiyle, yönetimiyle ve sahip olduğu büyük olanaklarla ve liderliğiyle bütün engellemelere ve meydan okumalara karşı dik ve sağlam bir duruş sergilediğini görmekteyiz” diye konuştu. Libya’nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesine yapmış oldukları katkıdan dolayı Türkiye’ye ve Baykar’a teşekkür eden Dibeybe, “Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Türkiye’ye daha çok ilerleme ve atılım temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarının mucitleri burada

Türkiye’de geri kalmışlığın prangalarını parçaladıklarını belirten Erdoğan, gençlere şöyle seslendi: “Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı’nın mimarları yok. Burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebileri, istikbalin Uluğ Beyleri, Ferganileri, Birunileri, Ali Kuşçuları var. Burada, hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller, Şakir Zümreler var. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar’ın izinden giderek, Türkiye’ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada, ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum.”















