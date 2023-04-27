Acılarını ana dillerinde anlattılar

AK Parti’nin milletvekili adayı Psikiyatrist Yıldız Konal Süslü depremzedelere destek oluyor.
AK Parti’nin kadın milletvekili adaylarından Psikiyatrist Yıldız Konal Süslü, depremzedelere psiko-sosyal destek için seferber oldu. Kürtçe ve Zazaca bilen Süslü, “Onların diliyle acılarını paylaşmaya yardımcı oldum” dedi. Süslü, deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ve seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süslü, “Bazen insan, acılarının tonunu kendi diliyle anlatmak ister. Bir yas terapisti olarak, ileri düzeyde Kürtçe ve Zazaca bildiğim için, onların diliyle acılarını paylaşmaya yardımcı oldum” dedi. Süslü, bölgeye gidecek AK Parti teşkilatındaki görevlilere de insanların travmalarına karşı psikolojik ilk yardımın nasıl yapılacağına dair yazılı ve görsel eğitimler verdiğini dile getirdi.