Acılarını ana dillerinde anlattılar

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. 2023 seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'den peş peşe anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki son anket sonuçları ne diyor, kim önde? Hangi aday önde, kim ne kadar oy alıyor? İşte Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranında son durum.