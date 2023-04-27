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Seçim

Acılarını ana dillerinde anlattılar

AK Parti milletvekili adayı Psikiyatrist Yıldız Konal Süslü, depremzedelere psiko-sosyal destek için çalışıyor. Kürtçe ve Zazaca bilen Süslü, “Onların diliyle acılarını paylaşmaya yardımcı oldum” dedi.

02:36 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti’nin milletvekili adayı Psikiyatrist Yıldız Konal Süslü depremzedelere destek oluyor.

AK Parti’nin milletvekili adayı Psikiyatrist Yıldız Konal Süslü depremzedelere destek oluyor.

Neslihan Önder

AK Parti’nin kadın milletvekili adaylarından Psikiyatrist Yıldız Konal Süslü, depremzedelere psiko-sosyal destek için seferber oldu. Kürtçe ve Zazaca bilen Süslü, “Onların diliyle acılarını paylaşmaya yardımcı oldum” dedi. Süslü, deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ve seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süslü, “Bazen insan, acılarının tonunu kendi diliyle anlatmak ister. Bir yas terapisti olarak, ileri düzeyde Kürtçe ve Zazaca bildiğim için, onların diliyle acılarını paylaşmaya yardımcı oldum” dedi. Süslü, bölgeye gidecek AK Parti teşkilatındaki görevlilere de insanların travmalarına karşı psikolojik ilk yardımın nasıl yapılacağına dair yazılı ve görsel eğitimler verdiğini dile getirdi.



#AK Parti
#Seçim
#Depremzede
#Yıldız Konal Süslü
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