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Seçim

Adıyaman'da Deva Partili 5 ilçe başkanından toplu istifa

Adıyaman Deva Partisi’nin Kahta, Samsat, Sincik ve Gerger ilçeleri ile İnlice Beldesi Teşkilatları toplu olarak istifa etti.

17:00 . 17/04/2023 Pazartesi
IHA
Dört ilçe ve bir belde belediyesi ile beraber toplu olarak Deva Partisi’nden istifa etti

Dört ilçe ve bir belde belediyesi ile beraber toplu olarak Deva Partisi’nden istifa etti

Deva Partisi Kahta İlçe Başkanı Muhammed Şükrü Turanlı, Partisi’nin artık demokrasiden uzak bir anlayış içerisinde olduğunu belirterek 4 ilçe ve 1 belde belediyesi ile beraber toplu olarak Deva Partisi’nden istifa ettiklerini açıkladı.

Kahta İlçe Başkanı Muhammed Şükrü Turanlı yaptığı yazılı açıklamada, “Kahta, Samsat, Sincik, Gerger ve İnlice Beldesi Teşkilatları olarak, çoğulcu, demokratik ve herkesi kucaklayıcı siyaset anlayışında olduk. Bizler Deva Partisi Kurucu İlçe Başkanları olarak, Deva Partisi kurulduğu günden itibaren, ortak akla önem verdikleri için, aynı çatı altında siyasetimizi yürüttük. Fakat gelinen noktada yüzde 85’i kendi logomuzla seçime girme kararı veren tüm il ve ilçe teşkilatlarını yok sayıp, demokrasiden uzak anlayış içerisinde oldukları için yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğumuz Deva Partisi Kahta, Samsat, Sincik, Gerger ve İnlice Beldesi Teşkilatı ile ortak karar alarak yönetim ve ilçe başkanlıklarımızdan istifalarımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verdi.


#Deva Partisi
#Kahta
#Samsat
#Sincik
#Gerger
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