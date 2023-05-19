AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Milliyetçi Kılıçdaroğlu'na bak sen

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenin kilit rol oynadığının ortaya çıkmasının ardından ikinci tur için adeta yeni bir strateji geliştirdi. Sırtını HDP'ye dayadığını açıkça her fırsatta ifade eden, 'Demirtaş'ı serbest bırakacağız' diyerek PKK'ye göz kırpan ve Kandil'deki terör elebaşlarının açıkça desteklediği Kılıçdaroğlu, seçmenin aklıyla alay edercesine bir açıklama yaptı. Söylemlerini milliyetçi ifadelere çeviren Kılıçdaroğlu, "Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını yenebilmek için birbirine benzemez 6 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde bir araya gelirken, seçim takviminin açıklanması ile gizli ortak HDP’de ittifaka dâhil olmuştu. HDP’ye, PKK ve FETÖ terör örgütlerine şirin görünmek adına eli kanlı katillere güzellemeler yapan, APO’ya, Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgür kalacakları müjdesini veren Kılıçdaroğlu, terörist diyemediği PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteklerine rağmen seçim günü büyük bir hezimet yaşadı.

Koltuk sevdası uğruna kirli pazarlıklar içinde olan Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü ortaya çıkaran Özcan, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi eli kanlı katil Abdullah Öcalan’a, Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük naraları attığını ne çabuk unuttu. Partisi içerisindeki Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazelerinde gözyaşı döktüğünü, Özgür Özel’in şehidimizin cenazesinde kahkahalarla güldüğünü ne çabuk unuttu. Hepsi bir yana eşi Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendinin 2015 yılında katıldığı terörist cenazesini de mi unuttu? O cenazede ‘Katil devlet’ sloganları atılırken tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu şimdi milliyetçi mi oldu? Kılıçdaroğlu eğer terörle mücadele etmek istiyorsa, eğer bu söylemlerinde samimiyse önce evini terörden temizlesin. Eşinin katıldığı terörist cenazesinin hesabını şehit ailelerine versin. Önce PKK’nın terör örgütü olduğunu söylesin. Bizim milletimiz bunları unutmadı. Yeri ve zamanı geldiği zaman da hesabını soruyor” şeklinde konuştu.