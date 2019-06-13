Seçim Binali Yıldırım Şu an mitil atılmış vaziyette
2019 YEREL SEÇİMİ

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette

Binali Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanyayı yürüteceğini duyurmuştu. Hatta bir ironi de yapıp 'Mitili İstanbul'a atıyorum' demişti. Şu anda mitil atılmış vaziyette. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul'un nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Kadınların önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul'da iş hayatında, sosyal, eğitim, iş, sağlık ve turizm yaşantısında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, -kadınlar iş hayatında olduğunda- çocuk yuvalarından tutun da parklara varıncaya kadar tüm konuları konuştuk. Tüm bu konularda çok güzel öneriler geldi" diye konuştu.

Önerilerin büyük bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini diğerlerini ise not ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ama yenileri de var. Gençler için, kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz var. Bunları daha önce kamuoyu ile paylaştık. Örneğin, ev kadınlarımızın evde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini İBB, gerek internet üzerinde gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Böylece kadınlarımız ev bütçesine katkı sağlayacak. Gençlerle ilgili de birçok vaadimiz var. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik."

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Bir gazetecinin, "15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın işletme sözleşmesi bitti. An itibarıyla işletmeci firma sözleşme yenilemek istiyor. Belediye seçimi henüz netleşmediği için bir muhatap bulunamadığı yönünde söylentiler var. İşletmeci firma orada işgalci konumunda mı? Bundan sonra ne olacak? Esenler Otogarı taşınacak mı? Kiminle sözleşme yenilenecek?" diye sorması üzerine Yıldırım, "Şu anda ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir taahhütte bulunamam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra 'Bismillah' diye göreve başlayacağız ve bunları ele alıp gereken neyse yaparız. 5 Mayıs'ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Kimsenin gidip de 'hadi burayı boşalt' diyecek hali yok. Nihayetinde hizmet veriliyor. İnsanların memleketlerine gidip gelmesi gibi bir iş görülüyorlar. İşlerini görmeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına giden seçmenin 23 Haziran'da yapılacak seçim için İstanbul'a otobüslerle taşınması konusunda hem AK Parti'nin hem de CHP'nin çalışmaları olduğuna ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Doğru. Bu doğru. Hatta sosyal medyada, basın yayın kuruluşlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şeydir. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Bu vesileyle memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul'a bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmak için getirilmeleri partilerin, teşkilatların destek verdiği rutin bir uygulamadır. Bu seçimde de devam etmektedir."

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  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim çalışmalarına destek vermek için İstanbul'a geleceğinin hatırlatılıp ortak bir programlarının olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, "Şu anda böyle bir planlamamız yok. Biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanyayı yürüteceğini duyurmuştu. Hatta bir ironi de yapıp 'Mitili İstanbul'a atıyorum' demişti. Şu anda mitil atılmış vaziyette. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Eşi Semiha Yıldırım'ın son zamanlarda seçim çalışmaları kapsamında daha fazla göründüğünün anımsatılması üzerine Yıldırım, "Semiha Hanım, kendi alanında çalışıyor. Her zaman beraber olmasak da çalışmalarımızı ayrı kulvarlarda, aynı amaca yönelik sürdürüyoruz." dedi.

Semiha Yıldırım ise "Tabi çalışmalar yoğun geçiyor. Ama başaracağız" ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Binali Yıldırım, STK temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Yıldırım'a tablo hediye etti.

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