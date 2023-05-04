AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç: Oylarınızı Muş'tan gelen sizi tanımayan birine vermeyin

Kars’ta seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, köylere giderek AK Parti hükümetinin ve kendilerinin yaptığı çalışmaları anlatıyor.

AK Parti Kars Milletvekili ve Milletvekili adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç, ”Muş’tan gelmiş biri Kars’a ne kadar hizmet edebilecek. Kıymetli Kars halkı, oylarınızı Muş’tan gelen, sizi tanımayan birine vermeyin. Selim’in Sarıgün köy muhtarı Veli Altun’u nerden bilecek, Sarıkamış Sırataşlar muhtarı Ersin Ünaldı’yı nerden bilecek. Ama ben bilirim, bırak bilmeyi evlatlarını, dedelerini dahi bilirim. O nedenle Kars’a en iyi hizmeti Karsın evlatları yapacaktır” diye konuştu.

Kars’ta insana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını yükselten işler yaptıklarını anlatan AK Parti Kars Milletvekili ve Milletvekili adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç, tarım ve hayvancılıkla ilgili de Karslı çiftçilere ciddi katkıda bulunduklarını söyledi.

Yeni dönemde çok daha güzel hizmetlerle Kars’a katkı sağlayacaklarını belirten Kılıç, seçmenlerden de Kars’a ve Karslılara sahip çıkmasını istedi.

Kılıç, "Değerli hemşehrilerim sizden ricam şu. Şimdi HDP’nin, (Yeşil Sol Parinin) adayı Muş milletvekili Tuncelili bir siyasetçi. Allah aşkına size soruyorum. Muş’tan gelen biri Sarıkamış’ı birine sormadan bulabilir mi? Bulamaz. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı eski ismi Pergit olan köyün yeni isminin Çatma köyü olduğunu bilebilirler mi? asla bilemezler. Zöhrep köyünün muhtarının Çetin Çobanoğlu olduğunu bilebilir mi? asla bilmez. Onlar Kars’ı tanıyana kadar yeni seçimler gelmiş olur. O nedenle lütfen bu hataya düşmeyin. Oylarınızı size faydası olmayacak kişilere vermeyin. Sizi bilen sizi tanıyan size hizmet vermiş kişilere oy verin" şeklinde konuştu.