Ak Parti YSK Temsilcisi Özel: Yurtdışında bir milyon 350 bin seçmen oy kullandı

Katılım yüzde 40’a yaklaştı.
Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. AK Parti YSK temsilcisi Özel son durumu paylaştı.
Katılım oranı yüzde 40
Katılım oranı yüzde 40
Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
“Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün”
ifadelerine yer verdi.
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25 dakika önce