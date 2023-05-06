|
Seçim

Ak Parti YSK Temsilcisi Özel: Yurtdışında bir milyon 350 bin seçmen oy kullandı

Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci Recep Özel, yurtdışında oy kullananların sayısının 1 milyon 350 bini bularak, katılımın yüzde 40’a yaklaştığını açıkladı.

07:24 . 6/05/2023 Cumartesi
Diğer
Katılım yüzde 40’a yaklaştı.

Katılım yüzde 40’a yaklaştı.

Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. AK Parti YSK temsilcisi Özel son durumu paylaştı.


Katılım oranı yüzde 40

Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
“Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün”
ifadelerine yer verdi.


#Seçim
#AK Parti
#YSK
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.