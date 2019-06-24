Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim AK Partili Bülent Turan Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir
2019 YEREL SEÇİMİ

​AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Turan; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz"
İmamoğlunu tebrik etti

İmamoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeliden ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'
Sonuçlarhayırlı olsun

Sonuçlar
hayırlı olsun

CHP adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan seçime dair ilk açıklama.
İstanbul seçiminden sonuçlar

İstanbul seçiminden sonuçlar

YSK seçim yasağını kaldırdı, sonuçlar yenisafak.com'da.
Sandıklar kapandı

Sandıklar kapandı

​İstanbul için oy verme işlemi tamamlandı, sayım başladı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
Sandıkları terk etmeyin

Sandıkları terk etmeyin

Cumhur İttifakı'nın adayı ​Binali Yıldırım'dan seçmene çağrı.

58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan kalp<br>krizi geçirdi

Başkan kalp
krizi geçirdi

​İstanbul İl Seçim Kurulu'na başka bir isim vekalet edecek.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Kadıköy'de can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.