​AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 00:22 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 00:26 Yeni Şafak