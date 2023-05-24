Akşener'den 'İçişleri Bakanı olacağım' diyen Özdağ için ilk yorum: Henüz bakanlıkları konuşmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolle ilgili ilk yorum geldi.

Akşener açıklamasında Özdağ'a bakanlık verileceği iddiaları için "Benim herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık." diyerek "İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı. Akşener'in sözleri yapılan İçişleri Bakanlığı anlaşmasından Yedili Masa'nın haberi olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Akşener'in açıklaması şöyle; "Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı seçime girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapılacak.

CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum."

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

Ümit Özdağ kendini İçişleri Bakanı ilan etti

Twitter'da "CHP Gençlik Kolları duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı." paylaşımını alıntılayarak bir açıklamada bulunan Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ, Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptığı basın toplantısında desteğini açıkladı.







